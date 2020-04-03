В пятницу боевики семь раз обстреляли позиции Объединенных сил, без потерь

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Пятница, 3 апреля 2020, 18:05

В течение 3 апреля вооруженные формирования РФ семь раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений.

Источник: пресс-служба операции Объединенных сил в Facebook

Детали: Для обстрелов оккупанты применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Огонь велся по позициям ОС у Павлополя, Красногоровки, Опытного, Новотошковского, Новозвановки и Орехово.

Как отмечается в сообщении, подразделения Объединенных сил ответили прицельным огнем по оккупационным войскам и сохранили контроль над ситуацией. Потери противника уточняются.

Дословно: "Сегодня, 3 апреля, потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".

Украинская правда
Темы: ООС Донбасс война


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