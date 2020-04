13 европейских партий требуют исключить партию Орбана из ЕНП

Лидеры 13 политических партий, входящих в объединенную Европейскую народную партию, написали письмо президенту ЕНП Дональду Туску с призывом исключить венгерскую партию "Фидес".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Письмо в Twitter опубликовал главный редактор литовского издания BNS, а его сообщение ретвитнул лидер литовских консерваторов Габриелиус Ландсбергис, который возглавляет партию "Союз Отечества - Литовские христианские демократы" и был одним из подписантов.

