13 европейских партий требуют исключить партию Орбана из ЕНП

Лидеры 13 политических партий, входящих в объединенную Европейскую народную партию, написали письмо президенту ЕНП Дональду Туску с призывом исключить венгерскую партию "Фидес".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Письмо в Twitter опубликовал главный редактор литовского издания BNS, а его сообщение ретвитнул лидер литовских консерваторов Габриелиус Ландсбергис, который возглавляет партию "Союз Отечества - Литовские христианские демократы" и был одним из подписантов.

#Lithuania's conservative leader @GLandsbergis joins a group of European centre-right parties calling their EPP group to expel Hungary's ruling Fidesz party after its leader Prime Minister Viktor Orban assumed emergency powers to tackle #coronavirus crisis: letter pic.twitter.com/gf6synMp7m — Vaidotas Beniušis (@BeniusisV) April 2, 2020

Политики выразили обеспокоенность принятым в Венгрии законом, позволяющим венгерскому правительству во главе с Виктором Орбаном, который является лидером "Фидес", бессрочно расширить чрезвычайное положение в стране.

"Это явное нарушение основополагающих принципов либеральной демократии и европейских ценностей. Борьба с Covid-19 требует проведения масштабных мероприятий, однако вирус не может быть использован как повод для бессрочного продления чрезвычайного положения. Мы опасаемся, что премьер-министр Орбан использует свои новые полномочия для дальнейшего наступления на гражданское общество", - говорится в письме.

В письме напоминается, что "Фидес" уже отстранена от членства в ЕНП из-за несоответствия принципам верховенства права.

"Однако последние события подтвердили наше убеждение, что "Фидес" при существующей политике не может получить полное членство в ЕНП...Мы призываем к исключению "Фидес" в соответствии со статьей 9 устава ЕНП", - отмечается в письме.

Письмо подписали лидеры политических партий из Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Греции, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Словакии и Швеции.