Прокуратура завела дело на "ЛНР" за сокрытие фактов заболевания Covid-19
Прокуратуры Донецкой и Луганской областей зарегистрировали производства о сокрытии главарями так называемой "ЛНР" фактов заболевания Covid-19 на временно оккупированной территории.
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: Оперативники спецслужбы установили, что представители оккупационной власти отдают преступные приказы о проведении политики замалчивания и искажения информации о распространении коронавируса среди жителей временно оккупированной территории Луганщины.
Через средства массовой информации руководители псевдообразования пытаются убедить местное население, что на территории "ЛНР" лиц с симптомами коронавируса не обнаружено. Также скрывается количество больных с температурой в инфекционных отделениях больниц.
Сами же жители оккупированной Луганщины свидетельствуют об увеличении количества умерших с диагнозами острого респираторного заболевания и полном отсутствии защитных масок и противовирусных лекарств в аптеках.
По информации СБ Украины, на данный момент в Луганске и Кадиевке умерло 13 человек с признаками заболевания COVID-19. Но местное население не обладает достоверной информацией о ситуации в регионе и подвергает себя смертельной опасности.
По оперативным данным, больных "ОРВИ" в ВОТ пока насчитывается около 10 тысяч. Большинство из них не получает надлежащей медицинской помощи и находится дома из-за нехватки койко-мест в медицинских учреждениях.
В то же время оккупационной администрацией РФ в Донецкой и Луганской областях все силы брошены на предупреждение распространения болезни среди военного контингента, находящегося под управлением командования страны-оккупанта.
Сотрудники СБУ констатируют нарушение главарями псевдообразования конституционных прав граждан на временно оккупированной территории Луганщины.
Действия главарей квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны.