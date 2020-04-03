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Прокуратура завела дело на "ЛНР" за сокрытие фактов заболевания Covid-19

Пятница, 3 апреля 2020, 18:55
Прокуратура завела дело на ЛНР за сокрытие фактов заболевания Covid-19

Прокуратуры Донецкой и Луганской областей зарегистрировали производства о сокрытии главарями так называемой "ЛНР" фактов заболевания Covid-19 на временно оккупированной территории.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Оперативники спецслужбы установили, что представители оккупационной власти отдают преступные приказы о проведении политики замалчивания и искажения информации о распространении коронавируса среди жителей временно оккупированной территории Луганщины.

Через средства массовой информации руководители псевдообразования пытаются убедить местное население, что на территории "ЛНР" лиц с симптомами коронавируса не обнаружено. Также скрывается количество больных с температурой в инфекционных отделениях больниц.

Сами же жители оккупированной Луганщины свидетельствуют об увеличении количества умерших с диагнозами острого респираторного заболевания и полном отсутствии защитных масок и противовирусных лекарств в аптеках.

По информации СБ Украины, на данный момент в Луганске и Кадиевке умерло 13 человек с признаками заболевания COVID-19. Но местное население не обладает достоверной информацией о ситуации в регионе и подвергает себя смертельной опасности.

По оперативным данным, больных "ОРВИ" в ВОТ пока насчитывается около 10 тысяч. Большинство из них не получает надлежащей медицинской помощи и находится дома из-за нехватки койко-мест в медицинских учреждениях.

В то же время оккупационной администрацией РФ в Донецкой и Луганской областях все силы брошены на предупреждение распространения болезни среди военного контингента, находящегося под управлением командования страны-оккупанта.

Сотрудники СБУ констатируют нарушение главарями псевдообразования конституционных прав граждан на временно оккупированной территории Луганщины.

Действия главарей квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусОРДЛОСБУпрокуратура
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