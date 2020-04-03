Во Франции посадили 18-летнего юношу за нарушение карантина
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Пятница, 3 апреля 2020, 19:30
Во Франции 18-летнего гражданина приговорили к 3 месяцам заключения после четвертого нарушения карантинных ограничений.
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Темы: Франция тюрьма коронавирус карантин
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