Во Франции посадили 18-летнего юношу за нарушение карантина

Во Франции 18-летнего гражданина приговорили к 3 месяцам заключения после четвертого нарушения карантинных ограничений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

В Гренобле 18-летнего парня приговорили к 3 месяцам заключения после четвертого подряд нарушения карантинных ограничений.

Перед этим во вторник, 1 апреля, его приговорили к двум месяцам домашнего ареста с ношением электронного браслета – за третье нарушение.

Однако уже на следующий день парня поймали за рулем автомобиля. Он попытался избежать проверки и сбежать от полиции, что закончилось для него легким ДТП и задержанием. Водительских прав у него не было.

После этого прокуратура вынесла более жесткое решение – о трех месяцах лишения свободы – с учетом того, что правонарушения были рецидивными и связаны между собой.

В то же время, Министерство юстиции Франции пытается уменьшить количество людей в тюрьмах, чтобы предупредить распространение там коронавируса. В частности, планировалось освободить 5000 заключенных, чей срок заключения почти истек.

Напомним, с 17 марта Франция обязала граждан объяснять выход из дома. Выходить из дому без уважительных причин, указанных в исчерпывающем перечне, запрещено.

23 марта страна усилила ограничения, запретив пробежки на расстоянии в радиусе более 1 километра от места проживания. Выходить на улицу с целью физической активности больше, чем на час, нельзя. Заниматься этими активностями разрешено один раз в день.

Нарушение карантина наказывается штрафом в размере 135 евро, 1500 евро – в случае "рецидива" в течение 15 дней, а в случае 4 нарушений в течение 30 дней – 3700 евро или до 6 месяцев заключения.

За две недели карантина французская полиция выписала уже 359 тысяч штрафов.

Сейчас во Франции более 26 тысяч человек госпитализированы с симптомами коронавирусной болезни. За последние сутки количество погибших возросло сразу на 1335 – за счет включения в статистику смертей пожилых людей в так называемых "домах отдыха". Таким образом, общее количество умерших от коронавируса достигло 5387 человек.