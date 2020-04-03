Нардеп "Слуги народа" уверяет, что излечился от COVID-19 и собрался домой
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Пятница, 3 апреля 2020, 19:44
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко заявляет, что вылечился от коронавирусной инфекции, и в понедельник его выпишут из Александровской больницы Киева.
Источник: Горбенко в Facebook
Прямая речь Горбенко: "Тест ПЦР дал сегодня отрицательный результат. В понедельник выпишут домой. При поступлении состояние было тяжелым".
Детали: Нардеп рассказал, чем его лечили в больнице.
Он также посоветовал при первых симптомах болезни "сразу начинать лечение, тогда за 5 дней можно вылечиться в домашних условиях".
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Предыстория:
- 18 марта стало известно, что у члена депутатской группы "Доверие"Сергея Шахова обнаружили коронавирус.
- Позже коронавирус обнаружили еще у двух депутатов: члена фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Лукашева и представителя фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко.
Украинская правда
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