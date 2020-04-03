Министр обороны объяснил, почему во двор частного дома упала ракета
Министр обороны Андрей Таран утверждает, что причиной падения зенитной ракеты во двор частной усадьбы во Львовской области 2 апреля стала изношенность и неисправность боеприпаса.
Источник: сообщение на сайте Минобороны
Прямая речь: "Во время плановых мероприятий по боевой подготовке бригады проводились пуски зенитных управляемых ракет (ЗРК). Одна из таких ракет упала во двор. Никто не пострадал, никаких разрушений не произошло".
Детали: Руководитель оборонного ведомства отметил, что по предварительным результатам расследования, наиболее вероятной причиной этого инцидента стала техническая неисправность ракеты, изготовленной еще в 1985 году.
Министр уточнил, что в прошлом году ракета была проверена и признана пригодной для использования, но сказалась устарелость бортовой аппаратуры.
По его словам, он приостановил стрельбы ЗРК до завершения расследования и проведения дополнительной экспертизы всех ракет данной серии.
Предыстория:
- 2 апреля во Львовской области вблизи военного полигона на территорию частного дома упал снаряд, но не разорвался.