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СБУ будет контролировать, чтобы больницы "не украшали ситуацию" по коронавирусу

Пятница, 3 апреля 2020, 20:51
СБУ будет контролировать, чтобы больницы не украшали ситуацию по коронавирусу

Служба безопасности Украины будет контролировать распределение медицинского оборудования в областях во время пандемии COVID-19.

Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении

Прямая речь Зеленского: "Сотрудники СБУ должны помочь в решении проблемы: к сожалению, не все руководители медицинских учреждений подают достоверную информацию по обеспечению и украшают ситуацию. Это приводит к тому, что Киев видит от регионов одни цифры, а реальная ситуация на месте - хуже".

Детали: Также президент поставил задачу осуществлять жесткий контроль за тем, как распределяются медицинские средства и оборудование в регионах. К контролю привлекут СБУ.

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Предыстория: 

  • По состоянию на 3 апреля во всем мире было зарегистрировано 1 014 673 случая заражения коронавирусом, 210 335 человек выздоровели и 52 973 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
  • По состоянию на 10.00 3 апреля в Украине в целом подтвердили 942 случая заболевания COVID-19, из них 23 случая – летальные, 19 человек выздоровели.

Напомним: 1 Апреля Андрей Пальчевский заявил, что СБУ провела обыски в его лаборатории на основании статьи 113 УКУ – "диверсия против государства". Он добавил, что его пытаются "привязать" к тому, что киевская лаборатория не сообщила о трех случаях заболевания коронавирусом и способствовала эпидемии.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийкоронавирусСБУмедицина
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