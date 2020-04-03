СБУ будет контролировать, чтобы больницы "не украшали ситуацию" по коронавирусу

770 просмотров
Пятница, 3 апреля 2020, 20:51

Служба безопасности Украины будет контролировать распределение медицинского оборудования в областях во время пандемии COVID-19.

Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении

Прямая речь Зеленского: "Сотрудники СБУ должны помочь в решении проблемы: к сожалению, не все руководители медицинских учреждений подают достоверную информацию по обеспечению и украшают ситуацию. Это приводит к тому, что Киев видит от регионов одни цифры, а реальная ситуация на месте - хуже".

Детали: Также президент поставил задачу осуществлять жесткий контроль за тем, как распределяются медицинские средства и оборудование в регионах. К контролю привлекут СБУ.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Предыстория: 

  • По состоянию на 3 апреля во всем мире было зарегистрировано 1 014 673 случая заражения коронавирусом, 210 335 человек выздоровели и 52 973 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
  • По состоянию на 10.00 3 апреля в Украине в целом подтвердили 942 случая заболевания COVID-19, из них 23 случая – летальные, 19 человек выздоровели.

Напомним: 1 Апреля Андрей Пальчевский заявил, что СБУ провела обыски в его лаборатории на основании статьи 113 УКУ – "диверсия против государства". Он добавил, что его пытаются "привязать" к тому, что киевская лаборатория не сообщила о трех случаях заболевания коронавирусом и способствовала эпидемии.

Украинская правда
Темы: Зеленский коронавирус СБУ медицина


powered by lun.ua
Материалы по теме
Украина посылает в Италию бригаду украинских врачей и партию спирта 3 апреля 2020, 20:23
Все вижу и слышу: Зеленский ответил медикам по поводу коронавируса 3 апреля 2020, 20:17
В ОПУ через 3 месяца рассказали, почему Зеленский решил махнуть в Оман 3 апреля 2020, 16:16
Все новости
Главные новости
Суд взыскал 80 миллионов залога Микитася государству. Должен заплатить еще 100 млн
В ОПУ через 3 месяца рассказали, почему Зеленский решил махнуть в Оман
Кабмин официально разрешил handmade маски
Между областями обустроят КПП, будут мерить температуру или вообще ограничат движение
Все новости
Образование

ВНО по английскому языку: онлайн-подготовка, анализ задач и советы от репетиторов

поясняет Супрун

Можно ли есть перед сдачей анализов?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!