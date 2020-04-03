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Новости 3 апреля: карантинные ограничения, самоизоляция по-новому

Пятница, 3 апреля 2020, 21:21
Новости 3 апреля: карантинные ограничения, самоизоляция по-новому

С 6 апреля в Украине запрещается ходить без документов и более чем по двое, на самоизоляции в магазин и аптеку выходить не дальше, чем 2 км от дома — актуальные новости 3 апреля.

О новых ограничениях

С понедельника в Украине запрещается двигаться группами более 2 человек, гулять в парках, ходить в общественных местах без маски и находиться на улице без документов — правительство официально ввело новые ограничения.

Премьер Шмыгаль заявил, что ослабление карантинных мер будет постепенным и начнется не раньше конца апреля, если динамика заболеваемости будет снижаться.

О самоизоляции

Людям на самоизоляции, о которых некому позаботиться, будет разрешено выходить в масках за продуктами и лекарствами не более чем на 2 километра от дома.

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О других важных новостях

По состоянию на 20.00 в Украине подтвердили 942 случая заболевания COVID-19, из них 23 случая – летальные, 19 человек выздоровели.

Еще двое киевлян умерли от коронавируса, количество зарегистрированных случаев в столице достигло 189 — Кличко.

Россия обвиняет представителей Украины, Германии и Франции в "политических играх" и отступлении от договоренности создать Консультативный совет с представителями Донбасса.

Количество заражений коронавирусом в Испании возросло до 117 710, это на 7500 случаев больше, чем вчера — таким образом Испания опередила Италию по количеству подтвержденных случаев.

Кабмин обязал работников торговли и сферы услуг иметь защиту лица и глаз и позволил всем самостоятельно изготавливать маски.

Темы: коронавирускарантин
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