"Антиколомойский" законопроект хотят затормозить тысячами поправок

Противники принятия законопроекта о банках будут делать все, чтобы затянуть процесс его рассмотрения во втором чтении, в подтверждение чего уже зарегистрировано пять тысяч поправок.

Источник: глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Интер", которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Арахамии: "Уже сегодня, по состоянию на сейчас, есть пять тысяч зарегистрированных поправок. Мы понимаем, что будет оказываться максимальное сопротивление этому процессу (принятию законопроекта – УП). Ходят слухи, что это количество поправок может быть увеличено до 8 или 10 тысяч.

Мы ожидаем, что будет большая борьба за этот законопроект, будут пытаться его остановить, заблокировать и первая битва будет в комитете, потому что только после того, как комитет рассмотрит поправки, это может быть вынесено в зал".

Детали: Глава фракции не смог назвать дату рассмотрения данного законопроекта на пленарном заседании.

Предыстория: 30 марта Рада в первом чтении поддержала "антиколомойский" закон.