По состоянию на 20:00 3 апреля от коронавирусной инфекции за рубежом умерли 5 граждан Украины, выздоровели – 11.

Источник: сообщение МИД в Telegram

Детали: Отмечается, что четверо украинцев выздоровели в Японии, по двое граждан вылечились в Италии и Польши, по одному в Нигерии, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Германии.

Кроме того, 166 украинцев получают лечение за рубежом: 16 в Греции, по четыре в Германии, Польше и Доминиканской Республике и трое в Австрии. Наибольшее количество наших граждан лечатся в Италии – 121 человек.

Что предшествовало: Во Франции от осложнений, вызванных COVID-19, умер 38-летний гражданин Украины.

Напомним: