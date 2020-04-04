За рубежом от коронавируса умерли 5 украинский – МИД

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Суббота, 4 апреля 2020, 00:24

По состоянию на 20:00 3 апреля от коронавирусной инфекции за рубежом умерли 5 граждан Украины, выздоровели – 11.

Источник: сообщение МИД в Telegram

Детали: Отмечается, что четверо украинцев выздоровели в Японии, по двое граждан вылечились в Италии и Польши, по одному в Нигерии, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Германии.

Кроме того, 166 украинцев получают лечение за рубежом: 16 в Греции, по четыре в Германии, Польше и Доминиканской Республике и трое в Австрии. Наибольшее количество наших граждан лечатся в Италии – 121 человек.

Напомним: 

  • 8.5 тысяч граждан Украины, которые находятся на рубежом, обратились в украинские дипломатические учреждения с просьбой как можно скорее эвакуировать их в Украину в связи с пандемией COVID-19.

Украинская правда
Темы: МИД коронавирус


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