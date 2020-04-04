На Буковине зарегистрировали более 200 больных на коронавирус

1692 просмотра
Суббота, 4 апреля 2020, 01:17

За день в Черновицкой области подтвердили 31 случай заражения коронавирусом. В общем на Буковине обнаружили 202 инфицированных человека.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук в Facebook

Прямая речь: "По состоянию на 3 апреля 22:00 мы зафиксировали и установили 31 случай заражения коронавирусом среди буковинцев".

Детали: В то же время медики вылечили 11 пациентов. Новые случаи инфицирования обнаружили в областном центре и селах.

Что предшествовало: В Украине по состоянию на вечер 3 апреля зарегистрировали 1072 заражений коронавирусом, за последние сутки заболело рекордное количество – 175 человек. 

Знать больше: Новые жесткие ограничения на карантине: разрешения и запреты

Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: Черновицкая область коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
Черновицкую область закрывают через коронавирус: почти полностью ограничат въезд и выезд 2 апреля 2020, 23:55
На Буковине за день обнаружили 39 инфицированных – председатель ОГА 2 апреля 2020, 06:15
На Буковине умерла еще одна больная COVID-19 1 апреля 2020, 11:04
Все новости
Главные новости
Приватбанк подал новый иск против Коломойского и Боголюбова на $5,5 млрд
В Украине количество больных COVID-19 перевалило за тысячу
Министр обороны объяснил, почему во двор частного дома упала ракета
Коронавирус в Италии: уровень распространения болезни стабилизируется
Все новости
опрос

Каких средств защиты не хватает украинцам

Дети

Почему дети любят сладкое и ненавидят овощи? Объясняет наука

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!