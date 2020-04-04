За день в Черновицкой области подтвердили 31 случай заражения коронавирусом. В общем на Буковине обнаружили 202 инфицированных человека.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук в Facebook

Прямая речь: "По состоянию на 3 апреля 22:00 мы зафиксировали и установили 31 случай заражения коронавирусом среди буковинцев".

Детали: В то же время медики вылечили 11 пациентов. Новые случаи инфицирования обнаружили в областном центре и селах.

Что предшествовало: В Украине по состоянию на вечер 3 апреля зарегистрировали 1072 заражений коронавирусом, за последние сутки заболело рекордное количество – 175 человек.

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