На Буковине зарегистрировали более 200 больных на коронавирус
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Суббота, 4 апреля 2020, 01:17
За день в Черновицкой области подтвердили 31 случай заражения коронавирусом. В общем на Буковине обнаружили 202 инфицированных человека.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук в Facebook
Прямая речь: "По состоянию на 3 апреля 22:00 мы зафиксировали и установили 31 случай заражения коронавирусом среди буковинцев".
Детали: В то же время медики вылечили 11 пациентов. Новые случаи инфицирования обнаружили в областном центре и селах.
Что предшествовало: В Украине по состоянию на вечер 3 апреля зарегистрировали 1072 заражений коронавирусом, за последние сутки заболело рекордное количество – 175 человек.
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Украинская правда
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