В Черновицкой области ввели новые ограничения

Буковинцев призвали не покидать дома с 13:00 субботы до 6:00 понедельника 6 апреля. Жителям советуют приобрести продукты питания на двое суток.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук в Facebook

Прямая речь: "По результатам совещания с государственной комиссией техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, было принято решение ввести особые карантинные ограничения для всех жителей Черновицкой области на передвижение и пребывание в общественных местах".

Детали: Глава ОГА также рассказал, что с 3 апреля в области начал действовать особый режим въезда и выезда граждан и транспортных средств.

Что предшествовало: В Украине по состоянию на вечер 3 апреля зарегистрировали 1072 заражений коронавирусом, за последние сутки заболело рекордное количество – 175 человек. На Буковине подтвердили 202 случая заражения.

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