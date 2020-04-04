Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Черновицкой области ввели новые ограничения

Суббота, 4 апреля 2020, 02:19
В Черновицкой области ввели новые ограничения

Буковинцев призвали не покидать дома с 13:00 субботы до 6:00 понедельника 6 апреля. Жителям советуют приобрести продукты питания на двое суток.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук в Facebook

Прямая речь: "По результатам совещания с государственной комиссией техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, было принято решение ввести особые карантинные ограничения для всех жителей Черновицкой области на передвижение и пребывание в общественных местах".

Детали: Глава ОГА также рассказал, что с 3 апреля в области начал действовать особый режим въезда и выезда граждан и транспортных средств.

Что предшествовало: В Украине по состоянию на вечер 3 апреля зарегистрировали 1072 заражений коронавирусом, за последние сутки заболело рекордное количество – 175 человек. На Буковине подтвердили 202 случая заражения.

Знать больше: Новые жесткие ограничения на карантине: разрешения и запреты

Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: Черновицкая областькарантинкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Черновицкая область
В трех областях объявляли угрозу вражеских БпЛА
В Черновцах обратились к Зеленскому из-за командования ТрО
В Черновицкой области ПВО сбила дрон: возник пожар из-за обломков
Последние новости
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
Все новости...
Реклама: