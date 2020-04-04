В США обнаружили не менее 273 тысяч случаев коронавируса
Суббота, 4 апреля 2020, 03:09
В Соединенных Штатах по состоянию на 3 апреля подтвердили по меньшей мере 273, 8 тысяч случаев коронавируса.
Источник: CNN
Детали: Только в пятницу было зарегистрировано 28,6 тысячзаражений. В этот же день от осложнений умерли 1094 человека.
С начала вспышки болезни в США умерли 7077 человек.
В то же время в стране только один штат, Вайоминг, до сих пор не сообщил ни об одной смерти от болезни.
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Украинская правда