Работник "Укроборонпрома" заболел коронавирусом
У одного работника киевского предприятия государственного концерна "Укроборонпром" диагностировали коронавирус. Больной находился дома.
Источник: сообщение пресс-службы "Укроборонпрома"
Дословно: "Случай зарегистрировано не на производстве, сотрудник находился дома, в отпуске. Сейчас он проходит лечение в одной из столичных больниц, к сожалению, в стабильно тяжелом состоянии".
Детали: В пресс-службе утверждают, что больной работал отдельно от коллектива и почти ни с кем не контактировал благодаря карантинным ограничением на предприятии. "Поскольку с началом национального карантина на предприятии ежедневно выходили на работу не более 40 работников", – объясняют в концерне.
Сообщается, что вирус был обнаружен у пожилого токаря, который последний раз был на работе 20 марта. Дома он почувствовал ухудшение состояния и вызвал скорую. Мужчину госпитализировали в инфекционное отделение одной из столичных больниц.
Отмечается, что ответственные органы установили всех, кто мог контактировать с больным. Сейчас они находятся дома на обсервации.
Кроме того, помещение, где две недели назад работал мужчина, дезинфицировали и законсервировали на 14 дней.
"На всех предприятиях три недели подряд осуществляется ежедневный мониторинг температуры тела работников и посетителей, закрытые столовые и кафетерии, ограничен доступ посторонних лиц, отменены все заграничные командировки, введен режим финансовой экономии", – говорится в сообщении.
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