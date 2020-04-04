Работник "Укроборонпрома" заболел коронавирусом

У одного работника киевского предприятия государственного концерна "Укроборонпром" диагностировали коронавирус. Больной находился дома.

Источник: сообщение пресс-службы "Укроборонпрома"

Дословно: "Случай зарегистрировано не на производстве, сотрудник находился дома, в отпуске. Сейчас он проходит лечение в одной из столичных больниц, к сожалению, в стабильно тяжелом состоянии".

Детали: В пресс-службе утверждают, что больной работал отдельно от коллектива и почти ни с кем не контактировал благодаря карантинным ограничением на предприятии. "Поскольку с началом национального карантина на предприятии ежедневно выходили на работу не более 40 работников", – объясняют в концерне.

Сообщается, что вирус был обнаружен у пожилого токаря, который последний раз был на работе 20 марта. Дома он почувствовал ухудшение состояния и вызвал скорую. Мужчину госпитализировали в инфекционное отделение одной из столичных больниц.

Отмечается, что ответственные органы установили всех, кто мог контактировать с больным. Сейчас они находятся дома на обсервации.

Кроме того, помещение, где две недели назад работал мужчина, дезинфицировали и законсервировали на 14 дней.

"На всех предприятиях три недели подряд осуществляется ежедневный мониторинг температуры тела работников и посетителей, закрытые столовые и кафетерии, ограничен доступ посторонних лиц, отменены все заграничные командировки, введен режим финансовой экономии", – говорится в сообщении.

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