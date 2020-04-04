Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Работник "Укроборонпрома" заболел коронавирусом

Суббота, 4 апреля 2020, 04:00
Работник Укроборонпрома заболел коронавирусом

У одного работника киевского предприятия государственного концерна "Укроборонпром" диагностировали коронавирус. Больной находился дома.

Источник: сообщение пресс-службы "Укроборонпрома"

Дословно: "Случай зарегистрировано не на производстве, сотрудник находился дома, в отпуске. Сейчас он проходит лечение в одной из столичных больниц, к сожалению, в стабильно тяжелом состоянии".

Детали: В пресс-службе утверждают, что больной работал отдельно от коллектива и почти ни с кем не контактировал благодаря карантинным ограничением на предприятии. "Поскольку с началом национального карантина на предприятии ежедневно выходили на работу не более 40 работников", – объясняют в концерне.

Сообщается, что вирус был обнаружен у пожилого токаря, который последний раз был на работе 20 марта. Дома он почувствовал ухудшение состояния и вызвал скорую. Мужчину госпитализировали в инфекционное отделение одной из столичных больниц.

Отмечается, что ответственные органы установили всех, кто мог контактировать с больным. Сейчас они находятся дома на обсервации.

Кроме того, помещение, где две недели назад работал мужчина, дезинфицировали и законсервировали на 14 дней.

"На всех предприятиях три недели подряд осуществляется ежедневный мониторинг температуры тела работников и посетителей, закрытые столовые и кафетерии, ограничен доступ посторонних лиц, отменены все заграничные командировки, введен режим финансовой экономии", – говорится в сообщении.

Знать больше: Новые жесткие ограничения на карантине: разрешения и запреты

Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Напомним:

  • В Украине по состоянию на вечер 3 апреля зарегистрировали 1072 заражений коронавирусом, за последние сутки заболело рекордное количество – 175 человек.

Украинская правда
Темы: Укроборонпромкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Укроборонпром
Госконцерн "Укроборонпром" окончательно реформировали в акционерное общество
Зеленский уволил главу "Укроборонпрома"
Растрата полмиллиона гривень: эксдиректор предприятия "Укроборонпрома" получил подозрение
Последние новости
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
Все новости...
Реклама: