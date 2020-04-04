От COVID-19 умерли почти 60 тысяч человек

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Суббота, 4 апреля 2020, 05:10

Во всем мире от коронавирусной болезни умерли 59 131 человек, вылечились – 225 942 человек. Всего с начала вспышки COVID-19 подтвердили 1 097 909 случаев заражения.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: В США подтвердили 276,9 случаев заражения. В Италии и Испании обнаружили по 120 тысяч больных. В Германии диагностировали более 91 тысячи заражений, в Китае – 82,5 тысяч, во Франции – 65,2 тысяч, в Иране – 53,1 тысяч, в Великобритании – 38,6 тысяч, в Турции – 20,9 тысяч.

Больше всего жертв зарегистрировали в Италии – 14,6 тысяч. За ней следует Испания, там 11,1 тысяч смертей. Кроме того, во Франции – 6,5 тысяч смертей, в Великобритании – 3,6 тысяч, в Иране – 3,3 тысяч.

Лидером по количеству людей, которые выздоровели остается Китай – 76 760 человек. Также около 30 тысяч вылечились в Испании, 24,5 тысяч в Германии, почти 20 тысяч в Италии. В Иране преодолели болезнь около 18 тысяч, во Франции – 14,1 тысяч, в США – 9,7 тысяч.

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Ольга Гетьманец, УП
Темы: коронавирус


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