Главные новости пятницы и ночи: усиление карантина и самоизоляция по-новому

С 6 апреля в Украине запрещается ходить без документов и более чем по двое, на самоизоляции в магазин и аптеку выходить не дальше, чем 2 км от дома — актуальные новости 3 апреля.

О новых ограничениях

С понедельника в Украине запрещается двигаться группами более 2 человек, гулять в парках, ходить в общественных местах без маски и находиться на улице без документов — правительство официально ввело новые ограничения.

Премьер Шмыгаль заявил, что ослабление карантинных мер будет постепенным и начнется не раньше конца апреля, если динамика заболеваемости будет снижаться.

В Украине по состоянию на вечер 3 апреля зарегистрировали 1072 заражений коронавирусом, за последние сутки заболело рекордное количество - 175 человек.

О самоизоляции

Людям на самоизоляции, о которых некому позаботиться, будет разрешено выходить в масках за продуктами и лекарствами не более чем на 2 километра от дома.

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О других важных новостях

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