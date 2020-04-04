Главные новости пятницы и ночи: усиление карантина и самоизоляция по-новому

2889 просмотров
Суббота, 4 апреля 2020, 08:00

С 6 апреля в Украине запрещается ходить без документов и более чем по двое, на самоизоляции в магазин и аптеку выходить не дальше, чем 2 км от дома — актуальные новости 3 апреля.

О новых ограничениях

С понедельника в Украине запрещается двигаться группами более 2 человек, гулять в парках, ходить в общественных местах без маски и находиться на улице без документов — правительство официально ввело новые ограничения.

Премьер Шмыгаль заявил, что ослабление карантинных мер будет постепенным и начнется не раньше конца апреля, если динамика заболеваемости будет снижаться.

В Украине по состоянию на вечер 3 апреля зарегистрировали 1072 заражений коронавирусом, за последние сутки заболело рекордное количество - 175 человек.

О самоизоляции

Людям на самоизоляции, о которых некому позаботиться, будет разрешено выходить в масках за продуктами и лекарствами не более чем на 2 километра от дома.

О телеграм-каналах Украинской правды

Много пишем о коронавирусе и не только в наших Telegram-каналах.

УП. Стрічка — короткие и оперативные новости о том, что происходит прямо сейчас;

УП. Кляті питання — ответы на самые распространенные вопросы, краткий пересказ статей, итоговые новости дня.

Советуем подписаться, на оба канала, чтобы быть в курсе самых главных событий, важной информации и ничего не пропустить.

О других важных новостях

По состоянию на 20.00 в Украине подтвердили 942 случая заболевания COVID-19, из них 23 случая – летальные, 19 человек выздоровели.

Еще двое киевлян умерли от коронавируса, количество зарегистрированных случаев в столице достигло 189 — Кличко.

Россия обвиняет представителей Украины, Германии и Франции в "политических играх" и отступлении от договоренности создать Консультативный совет с представителями Донбасса.

Количество заражений коронавирусом в Испании возросло до 117 710, это на 7500 случаев больше, чем вчера — таким образом Испания опередила Италию по количеству подтвержденных случаев.

Кабмин обязал работников торговли и сферы услуг иметь защиту лица и глаз и позволил всем самостоятельно изготавливать маски.

Государственный Приватбанк подал на Кипре новый иск против бывших владельцев финучреждения Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на 5,5 миллиарда долларов.

Украинская правда
Темы: карантин


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Черновицкой области ввели новые ограничения 4 апреля 2020, 02:19
В Турции людям до 20 лет запретили выходить из дома 3 апреля 2020, 22:31
В Украине количество больных COVID-19 перевалило за тысячу 3 апреля 2020, 22:03
Все новости
Главные новости
Экс-заместитель генпрокурора: Венедиктова требовала объявить подозрение Стерненко
На Буковине зарегистрировали более 200 больных коронавирусом
Приватбанк подал новый иск против Коломойского и Боголюбова на $5,5 млрд
В Украине количество больных COVID-19 перевалило за тысячу
Все новости
социум

Признаки аутизма у ребенка: чек-лист для всех возрастов

Фотопроект

12 невероятных фото дикой природы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!