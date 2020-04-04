Трепак: Заказчики и организаторы убийства Гандзюк могут "накрывать стол"

Бывший замгенпрокурора Виктор Трепак сомневается, что после его отставки в деле убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк возможен существенный прогресс.

Источник: интервью трепака УП

Прямая речь: "Самая оптимистичная перспектива дальнейшего расследования, на мой взгляд, это удержать те позиции, на которые мы вышли. Если прокурорам не будут мешать, то они надлежащим образом их процессуально закрепят и примут соответствующие процессуальные решения.

А вот на счет дальнейшего рывка в этом деле – у меня большие сомнения.

Успех в расследовании сложных дел обеспечивается сочетанием нескольких моментов: умением составить и держать целостную картину расследования, профессионализмом и настойчивостью оперативников, следователей и прокуроров.

В любом случае заказчики и организаторы нападения на Екатерину Гандзюк могут уже "накрывать стол" тем, кто добился таких изменений в организации расследования этого дела".

Детали: Трепак рассказал, что за несколько месяцев по "делу Гандзюк" был сделан прорыв.

Однако практически одновременно с ним подал в отставку начальник департамента надзора за специальными органами правопорядка Олег Денега. Именно этот департамент под его руководством занимался расследованием "дела Гандзюк" и дела о деятельности преступной организации, действовавшей на территории Херсонской области.

Теперь же, по словам трепака, "делом Гандзюк" занимается новоназначенный заместитель генпрокурора Алексей Симоненко. Он также занимается делом об убийстве Павла Шеремета. В то же время другой заместитель генпрокурора Андрей Любович курирует дела Майдана.

Прямая речь: "Генпрокурор отнесла к сфере ответственности Любовича ГБР и дела Майдана (сейчас они расследуются ГБР), а Симоненко – следствие Нацполиции и СБУ.

Делами об убийстве Шеремета и о нападении на Гандзюк теперь непосредственно занимается Симоненко. Насколько я знаю, он уже как один из процессуальных руководителей вошел в группу прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство по делу Гандзюк".

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