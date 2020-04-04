Посольство в США "установило контакт" с Tesla для получения аппаратов ИВЛ

672 просмотра
Суббота, 4 апреля 2020, 09:28

Посольство Украины в США установило контакт с офисом компании Tesla, основатель которой Илон Маск предложил передать больницам разных стран аппараты искусственной вентиляции легких.

Источник: пресс-служба посольства Украины в США в комментарии Укринформу

Дословно: "Мы увидели предложение Илона Маска по аппаратам ИВЛ и решили, что не можем им не воспользоваться. Можем сказать, что контакт с представителями Tesla установлен".

"Но мы сейчас работаем над тем, чтобы выйти на реальный результат, учитывая динамическую статистику распространения коронавируса в мире".

Детали: В пресс-служба добавили, что сейчас все посольства Украины нацелены на поиск дополнительной гуманитарной помощи для отечественных больниц в борьбе с COVID-19.

Кроме того, 3 апреля посольство Украины в США обратилось к Илону Маску с просьбой передать нашей стране аппараты искусственной вентиляции легких.

"Украина – вторая по величине страна Европы с населением почти 40 млн. Пандемическая ситуация в Украине приближается к пику, апрель будет самым тяжелым. Людям в больницах нужны вентиляторы. Мы готовы к сотрудничеству!", - говорилось в сообщении посольства в Twitter.

Что предшествовало: 1 апреля американский бизнесмен и инноватор Илон Маск заявил, что готов бесплатно разослать в больницы мира аппараты искусственной вентиляции легких для спасения тех, у кого тяжелая форма протекания болезни COVID-19.

Украинская правда
Темы: США Маск коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
В США обнаружили не менее 273 тысяч случаев коронавируса 4 апреля 2020, 03:09
"Гумпомощь" России для США была не только платной, но и подсанкционной 3 апреля 2020, 11:26
В США за сутки от коронавируса умерли почти 1200 человек 3 апреля 2020, 10:55
Все новости
Главные новости
Экс-заместитель генпрокурора: Венедиктова требовала объявить подозрение Стерненко
На Буковине зарегистрировали более 200 больных коронавирусом
Приватбанк подал новый иск против Коломойского и Боголюбова на $5,5 млрд
В Украине количество больных COVID-19 перевалило за тысячу
Все новости
еда

Как названия блюд могут обманывать о происхождении

здоровье

COVID-19 может передаться во время секса. Рассказываем, как быть здоровым и довольным одновременно

Поиск по сайту
Архив
Весь архів