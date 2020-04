Посольство в США "установило контакт" с Tesla для получения аппаратов ИВЛ

Посольство Украины в США установило контакт с офисом компании Tesla, основатель которой Илон Маск предложил передать больницам разных стран аппараты искусственной вентиляции легких.

Источник: пресс-служба посольства Украины в США в комментарии Укринформу

Дословно: "Мы увидели предложение Илона Маска по аппаратам ИВЛ и решили, что не можем им не воспользоваться. Можем сказать, что контакт с представителями Tesla установлен".

"Но мы сейчас работаем над тем, чтобы выйти на реальный результат, учитывая динамическую статистику распространения коронавируса в мире".

Детали: В пресс-служба добавили, что сейчас все посольства Украины нацелены на поиск дополнительной гуманитарной помощи для отечественных больниц в борьбе с COVID-19.

Кроме того, 3 апреля посольство Украины в США обратилось к Илону Маску с просьбой передать нашей стране аппараты искусственной вентиляции легких.

Dear Elon,

Ukraine🇺🇦 is the second largest country in Europe with population nearly 40 mln citizens. The pandemic situation in Ukraine is approaching its peak, April is going to be the hardest. People in hospitals need ventilators. We are ready to cooperate! Dyakuyemo!