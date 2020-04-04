Берлин обвинил США в "современном пиратстве" из-за конфискации респираторов

Власти Берлина обвинили США в конфискации тысяч защитных масок, за которые немецкая сторона уже заплатила, назвав это "актом современного пиратства".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Министр внутренних дел Берлина Андреас Гейзель заявил, что американские чиновники перехватили в Бангкоке партию 200 000 масок, предназначенных для использования во время вспышки коронавируса.

Берлин заказал респираторы класса FFP2 для полицейских, которые продолжают работать во время кризиса.

Гейзель сказал, что Берлин приобрел маски у американской компании, но они были изготовлены в Китае.

"Даже во времена глобального кризиса мы не должны руководствоваться методами Дикого Запада", - сказал Гейзель, призывая федеральное правительство Германии оказать давление на США, чтобы они соблюдали международные правила.

Глава парламентской группы СДПГ Рольф Мютзенич заявил, что конфискация была "незаконной", и призвал выяснить обстоятельства инцидента.

"Нельзя использовать незаконные методы при приобретении защитных масок. Это особенно верно для партнеров… даже если их не хватает. Если сообщения о таких событиях подтвердятся, федеральное правительство должно решить эту проблему и призвать к последствиям", - сказал он.

Американской компании, производящей респираторы 3М, было запрещено экспортировать свою продукцию в другие страны в соответствии с законом времен Корейской войны, на который ссылался президент Дональд Трамп.

В пятницу Трамп заявил, что использует Закон об оборонном производстве, чтобы потребовать от американских компаний предоставлять больше медицинских препаратов для удовлетворения внутреннего спроса.

Напомним, в Германии количество погибших от коронавирусной болезни достигло 1017 человек, из них 145 умерли за последние сутки.

Число подтвержденных случаев заболевания за последние сутки выросло на 6714 до 79696.