Коронавирус в Киеве: Кличко насчитал на 19 больных больше, чем Минздрав

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Суббота, 4 апреля 2020, 10:54

В Киеве зафиксировано уже 214 случаев заболевания COVID-19, за минувшие сутки обнаружено 25 новых больных.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Дословно: "На сегодня в столице уже 214 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Количество заболевших киевлян увеличилось за прошедшие сутки на 25 человек".

Детали: По информации Кличко, из всех новых случаев – 15 женщин в возрасте от 23 до 65 лет и 10 мужчин в возрасте от 17 до 68 лет. В том числе, заболели еще двое медиков.

10 пациентов были госпитализированы в столичные больницы. 15 – лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Что предшествовало: В субботу Центр общественного здоровья Минздрава сообщил, что по состоянию на 10 утра в Украине зафиксировано 1096 случаев COVID-19, из которых в Киеве – 195, в том числе 1 летальный.

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Украинская правда
Темы: Виталий Кличко Киев коронавирус


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