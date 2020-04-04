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На самоизоляции здоровым можно выходить из дома 2 раза в неделю – Ляшко

Суббота, 4 апреля 2020, 11:20
На самоизоляции здоровым можно выходить из дома 2 раза в неделю – Ляшко

Людям, которые проходят лечение от COVID-19 на дому, будет запрещено выходить на улицу вообще, а людям, которые находятся на самоизоляции – разрешено не чаще двух раз в неделю.

Источник: главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в субботу

Прямая речь: "Относительно людей, которые больны и будут проходить амбулаторное лечение, наша просьба вообще не выходить, потому что это будет контролироваться и контролироваться жестко. Мы сделаем все возможное, чтобы люди, которые лечатся на дому, получали лекарственные препараты, а также питание.

А люди, которые находятся на самоизоляции, не чаще чем два раза в неделю могут оставить место для пополнения запасов предметов первой необходимости".

Что предшествовало: Согласно постановлению правительства от 2 апреля, людям на самоизоляции, о которых некому позаботиться, будет разрешено выходить в масках за продуктами и лекарствами не более чем на 2 километра от дома.

Самоизолироваться должны те, кто у кого есть подозрение на коронавирус или контактировавшие с больным, также больные COVID-19, не требуюющие госпитализации и люди старше 60 лет (кроме лиц, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID- 19 или обеспечивающих деятельность объектов критической инфраструктуры).

Знать больше: Новые жесткие ограничения на карантине: разрешения и запреты

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Украинская правда
Темы: коронавирусМинздрав
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