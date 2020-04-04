На самоизоляции здоровым можно выходить из дома 2 раза в неделю – Ляшко

5184 просмотра
Суббота, 4 апреля 2020, 11:20

Людям, которые проходят лечение от COVID-19 на дому, будет запрещено выходить на улицу вообще, а людям, которые находятся на самоизоляции – разрешено не чаще двух раз в неделю.

Источник: главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в субботу

Прямая речь: "Относительно людей, которые больны и будут проходить амбулаторное лечение, наша просьба вообще не выходить, потому что это будет контролироваться и контролироваться жестко. Мы сделаем все возможное, чтобы люди, которые лечатся на дому, получали лекарственные препараты, а также питание.

А люди, которые находятся на самоизоляции, не чаще чем два раза в неделю могут оставить место для пополнения запасов предметов первой необходимости".

"Если мы не будем принимать более жесткие ограничительные карантинные меры, то мы можем ожидать пик заболеваемости уже начиная с 14-15 апреля. Это может привести к большому массовому поступлению тяжелых больных в учреждения здравоохранения и большому количеству негативных последствий, в том числе летальных".

Что предшествовало: Согласно постановлению правительства от 2 апреля, людям на самоизоляции, о которых некому позаботиться, будет разрешено выходить в масках за продуктами и лекарствами не более чем на 2 километра от дома.

Самоизолироваться должны те, кто у кого есть подозрение на коронавирус или контактировавшие с больным, также больные COVID-19, не требуюющие госпитализации и люди старше 60 лет (кроме лиц, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID- 19 или обеспечивающих деятельность объектов критической инфраструктуры).

Знать больше: Новые жесткие ограничения на карантине: разрешения и запреты

Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: коронавирус Минздрав


powered by lun.ua
Материалы по теме
Коронавирус в США: 1480 умерших в сутки, более 35 000 новых случаев 4 апреля 2020, 11:37
Коронавирус в Киеве: Кличко насчитал на 19 больных больше, чем Минздрав 4 апреля 2020, 10:54
Берлин обвинил США в "современном пиратстве" из-за конфискации респираторов 4 апреля 2020, 10:34
Все новости
Главные новости
На самоизоляции здоровым можно выходить из дома 2 раза в неделю – Ляшко
В Украине подтверждено 1096 случаев коронавируса
Экс-заместитель генпрокурора: Венедиктова требовала объявить подозрение Стерненко
На Буковине зарегистрировали более 200 больных коронавирусом
Все новости
Опыт

Как выявляют и лечат коронавирус. Рассказ украинского врача из Великобритании

Фотопроект

12 невероятных фото дикой природы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!