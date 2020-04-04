Меркель: цифры дают надежду, но снимать ограничения рано

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что действующие ограничения "буквально жизненно необходимы".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Меркель выступила с видеообращением после того, как две недели провела в домашнем карантине из-за контакта с зараженным врачом. По ее словам, из-за пандемии коронавируса Пасхальные каникулы на следующей неделе будут "совершенно другими, чем те, которые у нас были раньше".

Меркель предупредила, что вирус все еще быстро распространяется в Германии, и охарактеризовала антипандемические усилия страны как "задачу Геракла". В то же время она отметила, что рост числа подтвержденных инфекций "сейчас немного медленнее, чем несколько дней назад".

"Это правда, что последние цифры ... хоть они еще и высокие, очень осторожно дают немного надежду", - сказала она.

Однако, Меркель подчеркнула, что "определенно слишком рано признавать тенденцию, и слишком рано начинать ослаблять какие-либо строгие правила".

Канцлер призвал христиан в Германии не праздновать Пасху как обычно. "Для миллионов христиан Пасха означает пойти в церковь, проводить пасхальное воскресенье со всей семьей, возможно, гулять или устраивать праздники. Но не в этом году", - сказала она.

Согласно действующему соглашению между 16 федеральными землями Германии и федеральным правительством, ограничения на общественную жизнь и правила социального дистанцирования будут действовать как минимум до 19 апреля. Представители земель и правительства должны встретиться за пять дней до этого срока и решить, нужно ли продлевать меры.

Напомним, в Германии количество погибших от коронавирусной болезни достигло 1017 человек, из них 145 умерли за последние сутки.

Число подтвержденных случаев заболевания за последние сутки выросло на 6714 до 79696.