В Испании наименьшее количество умерших от коронавируса за неделю

Испания зарегистрировала 809 смертей от коронавируса за 24 часа и это наименьший ежедневный показатель за последние восемь дней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Общее количество умерших возросло до 11744, отметили в Министерстве здравоохранения в субботу.

Количество инфицированных увеличилось до 124 736 человек, за последние сутки подтверждено 7246 новых больных. Это также меньше, чем днем ​​ранее.

Сообщается, что 57 612 человека госпитализированы, 6532 из них находятся в отделениях интенсивной терапии. С начала эпидемии вылечились 34219 человек.

В пятницу Испания по количеству заражений опередила Италию, где по состоянию на вчерашний вечер было зарегистрировано 115 242 случая заражения коронавируса.

Напомним, 30 марта правительство Испании одобрило усиление мер по сдерживанию распространения коронавируса.

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