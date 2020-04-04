Полмиллиона киевлян вынужденно взяли отпуска за свой счет – Кличко

2163 просмотра
Суббота, 4 апреля 2020, 14:08

По подсчетам киевской власти, около полумиллиона жителей столицы вынужденно взяли отпуска за свой счет из-за введенных ограничительных мер по противодействию коронавирусу.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА

Прямая речь: "В Киеве, по нашим подсчетам, примерно полмиллиона человек взяли отпуска за свой счет. Это та категория людей, которые живут от зарплаты до зарплаты. Некоторые запасы у них, к примеру, есть. Неделю, две, три они проживут без доходов. А после этого у людей вообще не будет денег.

Я этот вопрос поднял на селекторном совещании с президентом и премьер-министром. И президент сказал, что они этот вопрос просчитывают. Сегодня без государственной помощи невозможно его решить. Бюджет ни одного города не выдержит такой нагрузки".

Детали: По словам мэра Киева, президент заверил, что соответствующий вопрос планируют решать денежными доплатами каждому, кто вынужденно не работает.

Кличко выразил надежду, что в ближайшие дни Киев получит информацию об этой помощи.

Украинская правда
Темы: Виталий Кличко Киев робота коронавирус карантин


powered by lun.ua
Материалы по теме
Коронавирус в Киеве: Кличко насчитал на 19 больных больше, чем Минздрав 4 апреля 2020, 10:54
Кличко признал, что назначил директора по благоустройству по рекомендации Ермака 3 апреля 2020, 18:11
Кличко: 5-м нарушителям карантина в Киеве уже выписали штрафы по 17 тысяч 2 апреля 2020, 12:35
Все новости
Главные новости
4 апреля. No time to die: В Украине более тысячи больных, Испания догоняет Италию, в Эквадоре тела оставляют прямо на улицах
Умер экс-министр, ученый Иван Вакарчук
На самоизоляции здоровым можно выходить из дома 2 раза в неделю – Ляшко
В Украине подтверждено 1096 случаев коронавируса
Все новости
безопасность

Какая она, украинская Википедия, и можно ли ей доверять

здоровье

Опровергаем мифы относительно препаратов и профилактики коронавируса

Поиск по сайту
Архив
Весь архів