Полмиллиона киевлян вынужденно взяли отпуска за свой счет – Кличко

По подсчетам киевской власти, около полумиллиона жителей столицы вынужденно взяли отпуска за свой счет из-за введенных ограничительных мер по противодействию коронавирусу.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА

Прямая речь: "В Киеве, по нашим подсчетам, примерно полмиллиона человек взяли отпуска за свой счет. Это та категория людей, которые живут от зарплаты до зарплаты. Некоторые запасы у них, к примеру, есть. Неделю, две, три они проживут без доходов. А после этого у людей вообще не будет денег.

Я этот вопрос поднял на селекторном совещании с президентом и премьер-министром. И президент сказал, что они этот вопрос просчитывают. Сегодня без государственной помощи невозможно его решить. Бюджет ни одного города не выдержит такой нагрузки".

Детали: По словам мэра Киева, президент заверил, что соответствующий вопрос планируют решать денежными доплатами каждому, кто вынужденно не работает.

Кличко выразил надежду, что в ближайшие дни Киев получит информацию об этой помощи.