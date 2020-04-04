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Во Франции мужчина с ножом напал на прохожих: 2 погибших, 5 раненых

Суббота, 4 апреля 2020, 15:34
Во Франции мужчина с ножом напал на прохожих: 2 погибших, 5 раненых

Два человека были убиты и пятеро ранены в результате нападения в юго-восточном французском городе Романс-сюр-Изер.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France Bleu.

По словам мэра города, мужчина с ножом совершил нападение в субботу утром возле магазина. Нападавшего удалось задержать. Сообщается, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Нападение началось в табачном магазине, где подозреваемый напал на двух менеджеров и клиента. Затем он вышел на улицу и нанес удары нескольким прохожим.

После этого он забежал в мясную лавку, однако точно неизвестно, что там произошло. По предварительным данным, нападавший убил работника магазина.

После этого мужчина пытался спрятаться в пекарне, где и был арестован. По данным издания, нападавшим оказался суданский беженец в возрасте около 30 лет. Причины его действий в настоящее время неизвестны, но, по словам свидетелей, он выкрикнул "Аллаху Акбар".

Темы: Франция
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