Украине обещают потепление до +15 и выше

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Суббота, 4 апреля 2020, 15:56

В ближайшие дни в Украине ожидается повышение температуры до +15...+17, в западных областях до +19 градусов, переменная облачность, без осадков.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: 5 апреля ожидается до +16 на юге, до +17 на Закарпатье. В других регионах днем ​​+10...+14 ночью -2...+1, на юге +2...+4, в Одесской области до +6 градусов.

6 апреля днем ​​в центральных, южных и западных областях до +14...+16, на востоке +10...+13, ночью преимущественно -1...+2, на юге до 5 градусов тепла.

Во вторник, 7 апреля, на крайнем западе воздух прогреется до +19 днем, в центре и на юге +13... +17, на востоке до +13. Ночью на западе местами до -3, на юге до +5, в других регионах -1...+2. 

прогноз погоды на 5 апреля
Прогноз погоды на 5 апреля
 
Прогноз погоды на 6 апреля 
 
Прогноз погоды на 7  апреля 

Украинская правда
Темы: погода


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