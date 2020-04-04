Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украине обещают потепление до +15 и выше

Суббота, 4 апреля 2020, 15:56
Украине обещают потепление до +15 и выше

В ближайшие дни в Украине ожидается повышение температуры до +15...+17, в западных областях до +19 градусов, переменная облачность, без осадков.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: 5 апреля ожидается до +16 на юге, до +17 на Закарпатье. В других регионах днем ​​+10...+14 ночью -2...+1, на юге +2...+4, в Одесской области до +6 градусов.

6 апреля днем ​​в центральных, южных и западных областях до +14...+16, на востоке +10...+13, ночью преимущественно -1...+2, на юге до 5 градусов тепла.

Во вторник, 7 апреля, на крайнем западе воздух прогреется до +19 днем, в центре и на юге +13... +17, на востоке до +13. Ночью на западе местами до -3, на юге до +5, в других регионах -1...+2. 

прогноз погоды на 5 апреля
Прогноз погоды на 5 апреля
 
Прогноз погоды на 6 апреля 
 
Прогноз погоды на 7  апреля 

Украинская правда
Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
Все новости...
Реклама: