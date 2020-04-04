Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Минздраве рассказали о возрасте и болезнях умерших от коронавируса

Суббота, 4 апреля 2020, 17:00
В Минздраве рассказали о возрасте и болезнях умерших от коронавируса

По состоянию на 4 апреля 86% из 28 человек, умерших от COVID-19 в Украине, были в возрасте старше 50 лет.

Источник: Центр общественного здоровья

Детали: Всего по состоянию на 4 апреля от COVID-19 в Украине умерло 28 человек: 19 женщин (68%) и 9 мужчин (32%).

Из них в возрасте 30-39 лет - 2 человека; 40-49 лет - 2 человека; 50-59 лет - 9 человек; 60-69 лет - 9 человек; 70-79 лет - 5 человек; 80-89 лет - 1 человек.

Большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение. У 30% умерших с наличием сопутствующей патологии были сочетания заболеваний.

 

В целом доля болезней составляла (одна или несколько): 61% - сердечно-сосудистые заболевания; 40% - сахарный диабет 13% - новообразования 4% - заболевания почек, 9% - заболевания легких; 4% - ожирение.

Пятеро из числа умерших имели в анамнезе поездки за границу в течение последних 14 дней до появления клинических симптомов.

Средняя продолжительность от появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 9 суток, а с момента госпитализации до смерти - 4 дня.

Все 28 пациентов были госпитализированы. Из них 64% получали лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Что предшествовало: 2 апреля Центр общественного здоровья сообщал, что среди 20 умерших от COVID-19 - 85% людей старше 50 лет.

Украинская правда
Темы: коронавирусМинздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
Все новости...
Реклама: