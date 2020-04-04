В Минздраве рассказали о возрасте и болезнях умерших от коронавируса

По состоянию на 4 апреля 86% из 28 человек, умерших от COVID-19 в Украине, были в возрасте старше 50 лет.

Источник: Центр общественного здоровья

Детали: Всего по состоянию на 4 апреля от COVID-19 в Украине умерло 28 человек: 19 женщин (68%) и 9 мужчин (32%).

Из них в возрасте 30-39 лет - 2 человека; 40-49 лет - 2 человека; 50-59 лет - 9 человек; 60-69 лет - 9 человек; 70-79 лет - 5 человек; 80-89 лет - 1 человек.

Большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение. У 30% умерших с наличием сопутствующей патологии были сочетания заболеваний.

В целом доля болезней составляла (одна или несколько): 61% - сердечно-сосудистые заболевания; 40% - сахарный диабет 13% - новообразования 4% - заболевания почек, 9% - заболевания легких; 4% - ожирение.

Пятеро из числа умерших имели в анамнезе поездки за границу в течение последних 14 дней до появления клинических симптомов.

Средняя продолжительность от появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 9 суток, а с момента госпитализации до смерти - 4 дня.

Все 28 пациентов были госпитализированы. Из них 64% получали лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Что предшествовало: 2 апреля Центр общественного здоровья сообщал, что среди 20 умерших от COVID-19 - 85% людей старше 50 лет.