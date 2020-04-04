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Формирования РФ обстреляли поселок в Донецкой области, ранена жительница

Суббота, 4 апреля 2020, 18:44
Формирования РФ обстреляли поселок в Донецкой области, ранена жительница

В результате обстрела жилого сектора поселка Верхнеторецкого в Донецкой области ранена местная жительница.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "Сегодня, 4 апреля, около 17.00, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по населенному пункту неподалеку от линии разграничения.

Из станковых противотанковых гранатометов оккупанты обстреляли жилой сектор поселка Верхнеторецкого, значительно удаленного от позиций Объединенных сил.

В результате разрыва гранаты получила осколочное ранение в ногу местная жительница гражданка Д., которая в это время находилась на приусадебном участке собственного дома".

Детали: Женщину доставили в городскую больницу г. Торецка и оказали квалифицированную медицинскую помощь.

На месте происшествия работают представители правоохранительных органов, украинской стороны СЦКК и гражданско-военного сотрудничества ОС. Обстоятельства выясняются.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеДонецкая область
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