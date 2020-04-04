Бюджет проблемного медучреждения на Тернопольщине увеличат на 400 млн - Ляшко

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Суббота, 4 апреля 2020, 19:00

Бюджет медучреждения в Тернопольской области, где возникли проблемы с наибольшим количеством врачей, зараженных COVID-19 и невыплатой зарплат, увеличился на 400 миллионов гривен.

Источник: главный санитарный врач Виктор Ляшко на селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса с участием президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба ОПУ

Детали: По словам Ляшко, деньги на выплаты зарплат "были найдены и уже скоро их начнут выплачивать".

Дословно: "Ляшко также опроверг фейки об уменьшении расходов на местное медучреждение из-за изменения финансирования. Главный санитарный врач сообщил медикам, что отныне их бюджет увеличился на 400 миллионов гривен", - отметили в ОПУ.

Прямая речь Зеленского: "Мы получили невероятно много обращений за последние несколько дней. Мы знали, что украинская медицинская система не полностью готова к таким вызовам, как эпидемия. ... Мы не сделаем ее идеальной за месяц или полгода. Но я настаиваю, чтобы врачам и медучреждениям было уделено особое внимание ... Обращения должны проверяться, на них нужно реагировать. Ситуацию в медицине надо срочно налаживать".

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Напомним, 

  • 3 апреля в Монастыриском районе Тернопольской области зафиксировали 95 человек, зараженных COVID-19. Среди них 37 - медперсонал, (11 врачей, 26 медсестер и фельдшеров). 

Украинская правда
Темы: коронавирус Зеленский медицина здоровье


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