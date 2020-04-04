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В столице снова загрязненный воздух: пожары в Киеве и области

Суббота, 4 апреля 2020, 20:55
В столице снова загрязненный воздух: пожары в Киеве и области

В Киеве выявлено превышение продуктов горения на всей территории города из-за большого количества пожаров в экосистемах столицы и Киевской области.

Источник: КГГА со ссылкой на данные лаборатории "Киевской службы спасения", ГосЧС

Детали: В КАРС отметили, что у каждого пожара есть свои последствия, один из которых - загрязнение воздуха - ощущается в столице ежедневно.

Дословно: "За последние сутки в Киевской области зафиксировано 124 пожара общей площадью 135 га. Все пожары ликвидированы.

В Киеве за последние 12 дней зафиксировано 144 пожара в экосистемах общей площадью более 30 га. Продолжается ликвидация пожара на ул. Пуховская на площади 0,7 га. На ул. Ивана Выговского зафиксировано тление травы после пожара на площади 2 га".

Детали: По данным ГосЧС, 3 апреля в Украине зафиксировано 486 случаев возгораний на открытых территориях и в природных экосистемах, с начала года - 12 000 713 пожаров.

Спасатели призывают граждан не выжигать сухостой, прошлогоднее листья и мусор.

Дословно: "Категорически запрещается создавать свалки и сжигать отходы; разводить костры в лесу и лесопосадках; курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички и окурки; оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь; сжигать стерню и растительные остатки на сельскохозяйственных полях".

Украинская правда
Темы: пожарКиевздоровье
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