В Киеве снова фиксируют загрязненный воздух: пожары в столице и области
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Суббота, 4 апреля 2020, 20:55
В Киеве выявлено превышение продуктов горения на всей территории города из-за большого количества пожаров в экосистемах столицы и Киевской области.
Источник: КГГА со ссылкой на данные лаборатории "Киевской службы спасения"
Детали: В КАРС отметили, что у каждого пожара есть свои последствия, один из которых - загрязнение воздуха - ощущается в столице ежедневно.
Дословно: "За последние сутки в Киевской области зафиксировано 124 пожара общей площадью 135 га. Все пожары ликвидированы.
В Киеве за последние 12 дней зафиксировано 144 пожара в экосистемах общей площадью более 30 га. Продолжается ликвидация пожара на ул. Пуховская на площади 0,7 га. На ул. Ивана Выговского зафиксировано тление травы после пожара на площади 2 га".
Украинская правда
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