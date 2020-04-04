В Киеве выявлено превышение продуктов горения на всей территории города из-за большого количества пожаров в экосистемах столицы и Киевской области.

Источник: КГГА со ссылкой на данные лаборатории "Киевской службы спасения"

Детали: В КАРС отметили, что у каждого пожара есть свои последствия, один из которых - загрязнение воздуха - ощущается в столице ежедневно.

Дословно: "За последние сутки в Киевской области зафиксировано 124 пожара общей площадью 135 га. Все пожары ликвидированы.

В Киеве за последние 12 дней зафиксировано 144 пожара в экосистемах общей площадью более 30 га. Продолжается ликвидация пожара на ул. Пуховская на площади 0,7 га. На ул. Ивана Выговского зафиксировано тление травы после пожара на площади 2 га".