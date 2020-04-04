"АрселорМиттал" объяснил, как на карантине выдавал спецпропуска 21 тысяче работников

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Суббота, 4 апреля 2020, 23:30
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В администрации "АрселорМиттал Кривой Рог" пояснили, почему в условиях карантина сотни работников предприятия были вынуждены ожидать в очереди для получения спецпропусков для проезда в транспорте. 

Источник: официальный комментарий компании "АрселорМиттал Кривой Рог"

Дословно: "Администрация получила спецпропуска вечером 3 апреля. Согласно общим правилам,  выдача спецпропусков должна осуществляться индивидуально в руки каждому, передача документа третьим лицам запрещена.

Предприятие оказалось в обстоятельствах, когда до 6 апреля необходимо передать работникам 21 тысячу спецпропусков. Было принято решение выдавать спе.цпропуска централизованно в службе "Единого окна" предприятия 4 и 5 апреля с 8:00 и до 19:00.

Выдача спецпропусков была начата в 7:40. Спустя 40 минут все присутствующие их получили и разошлись, освободив площадь (перед администрацией - ред.). Дальнейшую выдачу бланков организовали по цехам, чтобы избежать скопления персонала. 

Работники "АрселорМиттал Кривой Рог" и дочерних предприятий с 12:00 4 апреля  получают спецпропуска у своих руководителей в цехах. Завтра эта процедура будет продолжена в цехах". 

Предыстория: 

Ранее местные СМИ сообщили, что в Кривом Роге тысячи работников "АрселорМиттал Кривой Рог" стоят в очереди за спецпропуском для проезда в общественном транспорте. 

Полиция Днепропетровской области сообщила, что в Кривом Роге за нарушение правил карантина "составлен админпротокол в отношении должностного лица одного из предприятий города". 

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Напомним,

  • Согласно постановлению Кабмина от 2 апреля, с 6 апреля вводятся дополнительные ограничительные меры в работе общественного транспорта на период карантина.
  • Проезд в маршрутках, троллейбусах, трамваях (скоростном трамвае) и автобусах без спецпропусков, удостоверения и средств индивидуальной защиты (масок, респираторов) запрещен. 

Украинская правда
Темы: коронавирус Кривой Рог карантин


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