Испания опередила Италию по количеству заражений COVID-19

За время пандемии нового коронавируса, в Испании на COVID-19 заболели 124 870 человек. В то же время в Италии зафиксировано 124 632 случаев заболевания.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: За последние сутки в Испании на коронавирус заболело более 7 000 человек. В Италии заболело более 4 800.

Всего в мире с 1 192 028 случаев заболевания 245 981 лицо выздоровела и 64 316 умерло от осложнений, вызванных болезнью.

Сейчас в США зафиксировали 305 820 случая заражения, в Испании - 124 870, в Италии - 124 632, в Германии - 95 640, Франции - 90 842, Иране - 55749.

В Китае, где пик эпидемии прошел, зафиксировано 82 549 случая заражения COVID-19.

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