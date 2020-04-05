Испания опередила Италию по количеству заражений COVID-19
За время пандемии нового коронавируса, в Испании на COVID-19 заболели 124 870 человек. В то же время в Италии зафиксировано 124 632 случаев заболевания.
Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру
Детали: За последние сутки в Испании на коронавирус заболело более 12 000 человек. В Италии заболело более 15 000.
Всего в мире с 1 192 028 случаев заболевания 245 981 лицо выздоровела и 64 316 умерло от осложнений, вызванных болезнью.
Сейчас в США зафиксировали 305 820 случая заражения, в Испании - 124 870, в Италии - 124 632, в Германии - 95 640, Франции - 90 842, Иране - 55749.
В Китае, где пик эпидемии прошел, зафиксировано 82 549 случая заражения COVID-19.
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Напомним:
- В Украине по состоянию на 22:00 4 апреля зафиксировано 1225 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
- 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что к концу пятницы 27 марта государственная граница буде закрыта, об украинских гражданах, которые останутся вне ее пределов, будут заботится дипломаты. Он отметил, что 2 недели назад попросил украинцев за рубежом вернуться в Украину, сейчас в связи с распространением коронавируса приходится закрывать границу.