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Испания опередила Италию по количеству заражений COVID-19

Воскресенье, 5 апреля 2020, 01:31
Испания опередила Италию по количеству заражений COVID-19

За время пандемии нового коронавируса, в Испании на COVID-19 заболели 124 870 человек. В то же время в Италии зафиксировано 124 632 случаев заболевания.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: За последние сутки в Испании на коронавирус заболело более 7 000 человек. В Италии заболело более 4 800.

Всего в мире с 1 192 028 случаев заболевания 245 981 лицо выздоровела и 64 316 умерло от осложнений, вызванных болезнью.

Сейчас в США зафиксировали 305 820 случая заражения, в Испании - 124 870, в Италии - 124 632, в Германии - 95 640, Франции - 90 842, Иране - 55749.

В Китае, где пик эпидемии прошел, зафиксировано 82 549 случая заражения COVID-19.

Знать больше:

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Напомним:

  • В Украине по состоянию на 22:00 4 апреля зафиксировано 1225 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
  • 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что к концу пятницы 27 марта государственная граница буде закрыта, об украинских гражданах, которые останутся вне ее пределов, будут заботится дипломаты. Он отметил, что 2 недели назад попросил украинцев за рубежом вернуться в Украину, сейчас в связи с распространением коронавируса приходится закрывать границу.

Темы: ИспанияИталиякоронавирус
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