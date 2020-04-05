Карантин: общественные местах Киева патрулирует полиция

201 просмотр
Воскресенье, 5 апреля 2020, 04:16

Коммунальные службы Киева вместе с "Муниципальной стражей" и полицией начали патрулирование столичных мест отдыха.

Источник: руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.

Детали: Во время совместного патрулирования было проверено парки, скверы столицы, спортивные и детские площадки во всех районах.

Прямая речь: "У нас есть четкая задача не допустить распространения эпидемии в столице, а это возможно только при условии точного выполнения всех карантинных мероприятий. Киевляне должны понять, что карантин - это каникулы, и пока не та ситуация, когда с болезнью можно шутить. Соответствующие замечания и составлены протоколы - пока предупредительной меры, с понедельника карантин входит в более жесткую фазу".

Что предшествовало: 2 апреля Кабмин принял постановление, которым усилил предыдущие правила и запреты карантина. Новые начнут действовать с 6 апреля.

Знать больше: 

Новые жесткие ограничения на карантине: разрешения и запреты

Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Напомним:

  • В Украине по состоянию на 22:00 4 апреля зафиксировано 1225 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Темы: Киев карантин коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Киеве без маски нельзя ходить даже по улицам и возле домов 4 апреля 2020, 21:01
В столице снова загрязненный воздух: пожары в Киеве и области 4 апреля 2020, 20:55
При въезде в Киев и в магазинах будут мерить температуру – распоряжение 4 апреля 2020, 20:14
Все новости
Главные новости
COVID-19: В Украине уже 1225 инфицированных, скончались 32
В Киеве без маски нельзя ходить даже по улицам и возле домов
При въезде в Киев и в магазинах будут мерить температуру – распоряжение
В Чернобыльской зоне горит лес, привлекли авиацию
Все новости
Фото

Как проходил конкурс замороженных волос в Канаде

еда

14 причин, почему вы постоянно голодны

Поиск по сайту
Архив
Весь архів