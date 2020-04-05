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Карантин: общественные места Киева патрулирует полиция

Воскресенье, 5 апреля 2020, 04:16
Карантин: общественные места Киева патрулирует полиция

Коммунальные службы Киева вместе с "Муниципальной стражей" и полицией начали патрулирование столичных мест отдыха.

Источник: руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.

Детали: Во время совместного патрулирования было проверено парки, скверы столицы, спортивные и детские площадки во всех районах.

Прямая речь: "У нас есть четкая задача не допустить распространения эпидемии в столице, а это возможно только при условии точного выполнения всех карантинных мероприятий. Киевляне должны понять, что карантин - это каникулы, и пока не та ситуация, когда с болезнью можно шутить. Соответствующие замечания и составлены протоколы - пока предупредительной меры, с понедельника карантин входит в более жесткую фазу".

Что предшествовало: 2 апреля Кабмин принял постановление, которым усилил предыдущие правила и запреты карантина. Новые начнут действовать с 6 апреля.

Знать больше: 

Новые жесткие ограничения на карантине: разрешения и запреты

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Напомним:

  • В Украине по состоянию на 22:00 4 апреля зафиксировано 1225 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Темы: Киевкарантинкоронавирус
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