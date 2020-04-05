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Трамп направил в Нью-Йорк военных

Воскресенье, 5 апреля 2020, 04:55
Трамп направил в Нью-Йорк военных

Президент США Дональд Трамп заявил, что для борьбы с COVID-19 в Нью-Йорк отправят тысячу военных.

Источник: The guardian

Детали: Трамп отметил, что в число командированных военнослужащих войдут медики и медсестры. Он также сообщил, что рассматривается вариант отправки военных в другие штаты.

Напомним:

  • В США по состоянию на 5 апреля зафиксировано 311 301 случай коронавирусной болезни COVID-19, 8476 случаев - летальные. 14694 лица выздоровели.

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Темы: СШАкоронавирус
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