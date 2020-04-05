Трамп о жалобе обличителя об импичменте: в корне неверно относительно моего общения с Зеленским
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Воскресенье, 5 апреля 2020, 06:19
Президент США Дональд Трамп назвал "фейком" жалобу сотрудника американских спецслужб по давлению президента США на Украину.
Источник: Укринформ
Прямая речь: "Это была фейковых доклад обличителя, это было фейком. Это было в корне неверно относительно моего общения с Президентом Украины".
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Предыстория:
- В сентябре в США началось расследование о возможности импичмента Дональда Трампа на фоне того, что сотрудник американских спецслужб написал жалобу на давление президента Соединенных Штатов Америки на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдена.
- 19 декабря Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняли в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
- Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обеим статьям импичмента – злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.
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