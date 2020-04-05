Трамп о жалобе обличителя об импичменте: в корне неверно относительно моего общения с Зеленским

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Воскресенье, 5 апреля 2020, 06:19

Президент США Дональд Трамп назвал "фейком" жалобу сотрудника американских спецслужб по давлению президента США на Украину.

Источник: Укринформ

Прямая речь: "Это была фейковых доклад обличителя, это было фейком. Это было в корне неверно относительно моего общения с Президентом Украины".

Знать больше: Трамп проиграл импичмент, но не покинет Белый дом: как это было и что дальше

Предыстория:

  • В сентябре в США началось расследование о возможности импичмента Дональда Трампа на фоне того, что сотрудник американских спецслужб написал жалобу на давление президента Соединенных Штатов Америки на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдена.
  • 19 декабря Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняли в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
  • Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обеим статьям импичмента – злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.

Темы: США Трамп


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