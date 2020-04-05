Трамп о жалобе обличителя об импичменте: в корне неверно относительно моего общения с Зеленским

Президент США Дональд Трамп назвал "фейком" жалобу сотрудника американских спецслужб по давлению президента США на Украину.

Источник: Укринформ

Прямая речь: "Это была фейковых доклад обличителя, это было фейком. Это было в корне неверно относительно моего общения с Президентом Украины".

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