Формирования РФ 14 раз обстреляли украинские позиции — ООС

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Источник: штаб ООС

Детали: 4 апреля противник применял минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Семь обстрелов со стороны оккупационных войск зафиксировали украинские подразделения из состава оперативно-тактической группировки "Восток".

Все случаи нарушений российско-оккупационными войсками Минских договоренностей по отводу тяжелых вооружений вчера зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В общем противник совершил здесь семь обстрелов.

Дословно: "Отметим, что, кроме позиций Объединенных сил, оккупанты 4 апреля с станковых противотанковых гранатометов обстреляли также жилой сектор поселка Верхнеторецкое. В результате разрыва гранаты получила осколочное ранение в ногу местная жительница.

Учитывая реальную и значительную опасность, которую оккупанты своими преступным действиями подвергают украинских граждан, военнослужащие Объединенных сил оперативно реагировали на каждый обстрел и прицельным огнем по опорным пунктам противника подавляли активность оккупантов.

Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было.

По данным разведки, 4 апреля наши воины ликвидировали двух российских оккупантов, еще одного - ранили. Также украинские военнослужащие вчера прицельным огнем уничтожили вражеские беспилотный летательный аппарат и станковый противотанковый гранатомет".

Детали: ночью 5 апреля российский оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли украинские.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания COVID-19 среди личного состава ОС не зафиксировано.