Лесной пожар в зоне ЧАЭС еще ликвидируют

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Воскресенье, 5 апреля 2020, 08:58

Ликвидация лесного пожара в зоне ЧАЭС продолжается.

Источник: ГСЧС 

Дословно: "По состоянию на 7:00 5 апреля открытого огня нет, наблюдается тление отдельных очагов. Радиационный фон в пределах нормы".

Предыстория: 

Информация о лесном пожаре в зоне отчуждения вблизи с.Владимировка на площади 20 га поступила днем 4 апреля. По состоянию на 20:00 верхового пожара не наблюдалось.

По данным ГСЧС, тушение пожара осложняется повышенным радиацийнийним фоном на отдельных участках горения. Угрозы населенным пунктам нет.

Украинская правда
Темы: Чернобыль пожар ГСЧС


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