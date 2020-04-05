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Лесной пожар в зоне ЧАЭС еще ликвидируют

Воскресенье, 5 апреля 2020, 08:58
Лесной пожар в зоне ЧАЭС еще ликвидируют

Ликвидация лесного пожара в зоне ЧАЭС продолжается.

Источник: ГСЧС 

Дословно: "По состоянию на 7:00 5 апреля открытого огня нет, наблюдается тление отдельных очагов. Радиационный фон в пределах нормы".

В 8:40 самолет АН-32 ГСЧС вылетел из Нежина в Зону отчуждения для тушения пожара.

С начала работ авиацией ГСЧС совершено 7 сбросов воды в количестве 50 тонн". 

Предыстория: 

Информация о лесном пожаре в зоне отчуждения вблизи с.Владимировка на площади 20 га поступила днем 4 апреля. По состоянию на 20:00 верхового пожара не наблюдалось.

По данным ГСЧС, тушение пожара осложняется повышенным радиацийнийним фоном на отдельных участках горения. Угрозы населенным пунктам нет.

Украинская правда
Темы: ЧернобыльпожарГСЧС
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