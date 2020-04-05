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Грязным воздух в Киеве будет еще несколько дней - ГСЧС

Воскресенье, 5 апреля 2020, 09:38
Грязным воздух в Киеве будет еще несколько дней - ГСЧС

Загрязнение воздуха в Киеве связано с антициклоном, высоким давлением, слабым ветром и повышением температуры в приземном слое, которое продлится в ближайшие несколько дней.

Источник: ГСЧС

Дословно: "По состоянию на 7:00 5 апреля в Киеве наблюдается область высокого давления с антициклонической характером погоды, характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое.

Такая ситуация препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и вызывает накопление загрязняющих веществ на поверхности земли.

Как правило, во второй половине дня ситуация стабилизируется. Данная ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней".

По данным Центральной геофизической обсерватории, по состоянию на 3 апреля в воздухе Киева наблюдалось превышение взвешенных веществ, диоксида серы и диоксида азота. 

Дословно: "Харакер погоды 4 апреля не будет способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздуха".

Предыстория:

4 апреля в КГГА со ссылкой на данные лаборатории "Киевской службы спасения" и ГСЧС сообщили, что превышение продуктов горения на всей территории Киева выявлено из-за большого количества пожаров в экосистемах столице и Киевской области.

Украинская правда
Темы: ГСЧСздоровье
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