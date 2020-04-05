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В Киеве за сутки 31 новый случай коронавируса, 1 летальный – Кличко

Воскресенье, 5 апреля 2020, 10:04
В Киеве за сутки 31 новый случай коронавируса, 1 летальный – Кличко

В Киеве уже зафиксировано 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: За минувшие сутки в Киеве заболел еще 31 человек: 18 женщин в возрасте от 21-го до 78-ти лет и 13 мужчин в возрасте от 19-ти до 78-ми лет.

Один 71-летний мужчина в прошедшие сутки умер.

10 пациентов были госпитализированы в столичные больницы. 21 – лечатся дома на самоизоляции, под контролем медиков.

Прямая речь: "Только трое киевлян из тех, которые заболели за прошедшие сутки, выезжали недавно за границу. Другие границ Украины не покидали. Это означает, что вирус все больше охватывает Киев".

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Украинская правда
Темы: Виталий КличкоКиевкоронавирус
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