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За прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 12 детей – Ляшко

Воскресенье, 5 апреля 2020, 10:33
За прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 12 детей – Ляшко

За прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 156 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, из них 12 – у детей.

Источник: главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в воскресенье

Детали: За прошедшие сутки были госпитализированы 55 человек. Ни один из них не находится в тяжелом состоянии и не подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По словам Ляшко, за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Киеве (30 случаев), в Тернопольской области (25 случаев) и в Кировоградской области (18).

Прирост подтвержденных случаев по сравнению с прошлыми сутками составляет 14%.

Всего в Украине госпитализированы 624 больных COVID-19, из них 30 детей. На искусственной вентиляции легких находится 18 человек.

Прямая речь: "Если мы посмотрим, за какое время страны проходят статистику от 100 человек до 1200, как у нас сегодня, то Италия этот путь прошла за 6 дней, Испания за 7 дней, США за 8 дней, Украина – за 9 дней".

"Случаи подозрения на коронавирусную болезнь зафиксированы в каждой из областей, в то же время Николаевская – единственная область, где не зарегистрировано ни одного случая болезни".

Что предшествовало: По данным Минздрава, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине зафиксирован 1251 случай заболевания COVID-19.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за минувшие сутки в Киеве заболел еще 31 человек: 18 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и 13 мужчин в возрасте от 19 до 78 лет. Всего в Киеве зафиксировано 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Узнать больше: 

Новые жесткие ограничения на карантине: разрешения и запреты

Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: коронавирусМинздрав
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