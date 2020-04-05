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Пограничник устроил смертельное ДТП: двое погибли, двое - травмированы

Воскресенье, 5 апреля 2020, 12:16
Пограничник устроил смертельное ДТП: двое погибли, двое - травмированы
фото - ГБР

В результате ДТП с участием инспектора пограничной службы, который находился за рулем Toyota Land Cruiser, двое мужчин погибли, еще двое, один из которых - военнослужащий - получили многочисленные травмы.

Источник: ГБР 

Детали: Авария произошла в ночь на 5 апреля в с. Марковка Луганской обл.

Автомобиль, в котором находился пограничник, выехал за пределы проезжей части, совершил столкновение с бетонной опорой линий электропередач и деревом.

Дословно: "В результате ДТП двое мужчин, находившихся в салоне автомобиля, погибли на месте происшествия. Еще двое мужчин, один из которых военнослужащий, доставлены в местную больницу с многочисленными травами.

Следователи теруправления ГБР в Краматорске расследуют обстоятельства ДТП, в результате которого погибли два человека (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

В случае доказательства вины виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет".

 
фото - ГБР

Украинская правда

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Темы: Пограничная службаДТПжертвыГБР
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