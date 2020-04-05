Пограничник устроил смертельное ДТП: двое погибли, двое - травмированы

2018 просмотров
Воскресенье, 5 апреля 2020, 12:16
фото - ГБР

В результате ДТП с участием инспектора пограничной службы, который находился за рулем Toyota Land Cruiser, двое мужчин погибли, еще двое, один из которых - военнослужащий - получили многочисленные травмы.

Источник: ГБР 

Детали: Авария произошла в ночь на 5 апреля в с. Марковка Луганской обл.

Автомобиль, в котором находился пограничник, выехал за пределы проезжей части, совершил столкновение с бетонной опорой линий электропередач и деревом.

Дословно: "В результате ДТП двое мужчин, находившихся в салоне автомобиля, погибли на месте происшествия. Еще двое мужчин, один из которых военнослужащий, доставлены в местную больницу с многочисленными травами.

Следователи теруправления ГБР в Краматорске расследуют обстоятельства ДТП, в результате которого погибли два человека (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

В случае доказательства вины виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет".

 
фото - ГБР

Украинская правда
Темы: Пограничная служба ДТП жертвы ГБР


powered by lun.ua
Материалы по теме
Пограничник за взятку помогал вывозить из Украины партию масок – ГБР 2 апреля 2020, 20:18
Сбежали с самоизоляции: на границе с Россией обнаружили двух нарушителей карантина 31 марта 2020, 12:08
Экспорт масок в Испанию: силовики раскрыли заговор, обыски прошли в 3 областях 30 марта 2020, 20:04
Все новости
Главные новости
Пожар на Крещатике: Без электричества были Нацбанк, Украинский дом и ТРЦ
В Киеве могут запретить даже движение частных авто – Кличко
5 районов Киева и 80 домов без связи и электрики из-за пожара на Крещатике
Больных COVID-19 стало больше на 26 человек, зафиксирован 1251 случай — ЦОЗ
Все новости
безопасность

8 вещей, которые не стоит делать в магазине во время карантина

психология

Психологическое сопровождение во время карантина: для украинцев создали бесплатный ресурс

Поиск по сайту
Архив
Весь архів