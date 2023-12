5 апреля. No time to die: В Италии болезнь отступает, в Индии вирус в трущобах, Трамп хочет ослабить карантин на Пасху

Официальные данные актуальны состоянием на 12:00 5 апреля

За все время пандемии коронавируса в Украине установили 1 251 больного.

Между обнаружением 100 больных и 1000-1200 больных в Украине прошло более 9 дней, в США - 8, в Испании - 7, в Италии - 6, заявил главный санэпидемврач Виктор Ляшко.

624 больных от общего количества в Украине - госпитализированы.

К аппаратам искусственной вентиляции легких подключили еще 2 пациентов - теперь их 18.

Всего в Украине:

За последние сутки:

Областью без установленных больных продолжает считаться Николаевская, единого инфицированного с которой перерегистрировали в Киеве.

Вторая беременная женщина, которая умерла в Ивано-Франковском перинатальном центре, не болела коронавирусом. ПЦР-тест показал отрицательный результат.

Каждый третий из инфицированных коронавирусом в Сумской области не имеет никаких симптомов - это 14 человек из 37. Относительно остальных 23-х, которые имели симптомы болезни: у восьми человек вирус обнаружили на 1-2 день после попадания в организм, у пяти - на 3-4, у семи - на 5-6, у трех - на 8-10.

Тест на коронавирус сдала братия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, в частности наместник лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. В лавре уверяют - у митрополита нет никаких жалоб на здоровье, все делают "для предотвращения вспышки эпидемии". Результат обещают в ближайшее время.

На Закарпатье выписали первую установленную больную в области. Женщина уже находится дома, пока под наблюдением врачей.

В Вооруженных силах Украины зафиксировали третьего больного коронавирусом, это второй военный Киевского гарнизона. С конца марта мужчина лечился дома.

Среди военных в зоне ООС на Востоке случаев заболевания не обнаружили.

По данным оккупационной "власти", количество больных коронавирусом в Крыму выросло до 20.

На оккупированной Луганщине - впервые с 29 марта сообщили о втором случае заболевания. В Донецкой области, по информации оккупантов, со вчерашнего остается трое больных.

На Днепропетровщине составили админпротокол на женщину, которая вернулась из Польши и не соблюдала режим самоизоляции. На следующий по приезду день женщина пошла на улицу без маски, потенциально подвергая себя на штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

Во Львове составили админпротокол на мужчину, который после предупреждения полицейских продолжил гулять по территории Высокого замка (и также делал это без маски).

Между тем в Кривом Роге "АрселорМиттал Кривой Рог" выстроил сотни своих работников за получением пропусков на проезд в городском транспорте. Люди не соблюдали дистанцию ​​в полтора метра и не все были в масках.

Помощь в Telegram

В Украине на время карантина запустили бесплатную психологическую поддержку в Telegram-канале Zanovo.Me. Он наполнен подкастами, упражнениями для восстановления собственного ресурса, а также предлагает тест на определение уровня тревоги и стресса.

Каждый может задать вопрос, ответы на которые психотерапевты дадут в следующих подкастах.

Еще один полезный Telegram чат запустили в Николаеве - "Стоп насилию". Он должен помогать людям, которые столкнулись с домашним насилием во время карантина. А именно предоставлять онлайн-консультации от полицейских, полезные контакты.

За две недели карантина полиция Николаевщины составила 148 протоколов о домашнем насилии.

Туристы, которые 30 марта вернулись в Украину и активно протестовали против своей обсервации, выехали из столичного отеля "Козацкий" после отрицательных тестов на коронавирус. Результаты им сообщили на четвертый день.

По словам одного из обсервованных, справки о тестировании на рецепции выдавали в обмен на выселение.

Между тем Владимир Зеленский инициировал проверку мест для обсервации, чтобы людям обеспечить комфортные условия.

Количество больных коронавирусом в мире перевалило за 1,2 млн – официально зарегистрировано 1 204 782 больных. На утро 4 марта их количество было 1 120 752

В течение суток количество заболевших возросло примерно на 85 тысяч. Что несколько меньше, чем накануне, когда инфицированных стало больше примерно на 100 тысяч.

Третьи сутки от COVID-19 на планете умирает около 6 тысяч человек.

Во всем мире:

Выздоровели: 247 849 (+ 20 830)

Умерли: 64849 (+5 867)

Испания обогнала Италию по количеству заражений. В стране зафиксировано около 126 тысяч больных, тогда как в Италии 124 тысячи.

За сутки в Испании умерло 809 человек и это самый маленький ежедневный показатель за последние восемь дней. Накануне было зафиксировано 932 смерти, перед этим – 950.

С начала эпидемии в стране умерло 11 947 человек. Около 6,5 тысяч испанцев все еще находятся в реанимации.

"Будущее Европы стоит на карте в этой войне с коронавирусом. Наши граждане умирают, а больницы перегружены. Или мы отвечаем твердой солидарностью, или наш союз терпит неудачу", – пишет премьер-министр Испании Педро Санчес.

В Италии темпы распространения болезни уменьшаются. Также уменьшается количество людей в реанимации.

С начала эпидемии коронавируса в стране умерло 15 362 человека, из них 681 – за последние сутки, что значительно меньше, чем накануне – 766.

В Великобритании от коронавируса за последние сутки умерли 708 человек, что является наибольшим показателем с начала эпидемии. Ежедневное количество смертей продолжает расти, днем ​​ранее было зафиксировано 684 летальных случая, а два дня назад – 569.

Общее количество погибших сейчас составляет 4313.

В больницах Франции за последние сутки от коронавируса умер 441 человек, что существенно меньше, чем в пятницу, когда был зарегистрирован пик смертности в 588 жертв.

С начала эпидемии в больницах страны умерли 5 532 человека. Еще 2 028 больных умерли в домах престарелых, которые недавно также начали включать в общую статистику. Таким образом, в целом по Франции с начала эпидемии умерли 7 560 человек.

В Австрии отмечают положительную тенденцию в борьбе с коронавируса. Здесь за сутки выздоровели больше людей, чем заболели, а ежедневные темпы роста подтвержденных случаев упали в последние дни до менее чем 5%.

В США за последние 24 часа погибло 1 344 человека, количество больных перевалило за 310 тысяч.

С начала эпидемии в стране погибли 8 503 человек излечилось 15021.

По-прежнему больше всего от болезни страдает город Нью-Йорк, где только за одни сутки погибло 630 человек. С начала эпидемии здесь зафиксировано уже 2624 летальных случая.

Только в штате Нью-Йорк сейчас почти столько же случаев – около 115 тысяч – сколько по всей Италии.

Чтобы помочь преодолеть эпидемию, в Нью-Йорк отправят тысячу военных, среди которых также будут медики и медсестры.

Президент США Дональд Трамп предупредил американскую общественность о следующей "сложной неделе", которая принесет в страну много смертей. Несмотря на такое строгое предупреждение Трамп предложил смягчить правила социальной изоляции на Пасху.

В Токио за сутки подтвердили 130 новых заражений. Как сообщают японские СМИ, это самый высокий дневной скачок вируса в тамошней столице.

Теперь там более тысячи больных. Ранее Японии удавалось избежать вспышки, однако в течение последней недели количество заражений растет.

Район Дхарави, который расположен в городе Мумбаи в Индии и считается одним из крупнейших азиатских трущоб – показал первую смерть от коронавируса. 56-летний мужчина, который никуда не путешествовал, умер в течение нескольких часов после положительного теста на COVID-19.

Дхарави населен почти в 30 раз плотнее, чем Нью-Йорк – около 280 тысяч человек на квадратный километр. Там сложно применять социальное дистанцирование и есть проблемы с санитарией и водой.

Поэтому врачи говорят, что распространение болезни в этом районе может привести к неконтролируемой вспышке в стране. Сейчас в Индии в целом 3,5 тысячи заражённых и почти сто смертей.

Полиция Австралии начала расследование в отношении того, как пассажирам круизного судна Ruby Princess, несмотря на симптомы вируса, позволили сойти на берег в Сиднее. У более чем 600 пассажиров позже подтвердили COVID-19, 10 из них умерли.

Сейчас в Австралии зарегистрировано 5,5 тысяч случаев коронавируса. То есть десятая часть зараженных сошли с лайнера.

День назад мы упоминали Эквадор, где из-за нехватки больниц и мест на кладбищах, тела умерших оставляли на улицах. Теперь правительство страны начало хранить тела жертв нового вируса в гигантских холодильных контейнерах, специально установленных в больницах.

Президент Чили Себастьян Пиньера сфотографировался на площади, которая долгое время была центром антиправительственных протестов, но теперь опустела из-за карантина. Он пренебрег правилом не ходить лишний раз по улице и сделал фотографию прямо на фоне оппозиционных надписей, чем вызвал возмущение своих оппонентов.

Священники на Филиппинах благословляли людей с кузовов грузовиков и мотоциклов, адаптировав традицию Вербного воскресенья под условия карантина.

В Великобритании мужчина решил "подняться на Эверест", не нарушая карантин и оставаясь дома. Он преодолел высоту на лестнице в собственном доме. Британец прошел 41 тысячу ступенек за 4 дня, каждые сутки выделяя по 6 часов, и в конце концов поднял британский флаг у себя на крыше.

Спортивный комплекс в Англии, известный как место рождения Паралимпийских игр, должен стать центром помощи во время пандемии. Туда будут направлять людей пожилого возраста, о которых нельзя позаботиться дома и которые больше не нуждаются в неотложной помощи.

В сети ходят слухи, что 5G вызывает распространение коронавируса. Но это – дезинформация, не доверяйте постам в Instagram, даже если их делают любимые актеры.

В Шанхае человек создал "капсулу безопасности" для защиты детей от COVID-19. Он планирует массово выпускать изобретение и продавать его примерно за $1400. Семейные прогулки с ней будут напоминать межпланетные путешествия.

A father in Shanghai created a “safety capsule” to protect infants from #COVID19. He's planning to mass-produce and price it at around $1400. pic.twitter.com/uR0C7SIuUI