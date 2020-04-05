В Украину вернулись еще почти 11 тысяч граждан

За прошедшие сутки в Украине вернулись почти 11 тыс. граждан.

Источник: Госпогранслужба

Дословно: "За минувшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыло почти 5,2 тыс. человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС".

Покинули Украину более 5,1 тыс. человек, в том числе почти 2 тыс. иностранцев.

Утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет".

Детали: В пунктах пропуска выявлены 3 нарушителей правил карантина, о чем уведомлены сотрудники полиции.

4 апреля пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья 12,6 тыс. человек, которые направлялись в Украину.

По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено.

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Напомним,