В Украину вернулись еще почти 11 тысяч граждан

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Воскресенье, 5 апреля 2020, 12:53

За прошедшие сутки в Украине вернулись почти 11 тыс. граждан.

Источник: Госпогранслужба

Дословно: "За минувшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыло почти 5,2 тыс. человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС". 

Покинули Украину более 5,1 тыс. человек, в том числе почти 2 тыс. иностранцев.

Утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет".

Детали: В пунктах пропуска выявлены 3 нарушителей правил карантина, о чем уведомлены сотрудники полиции.

4 апреля пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья 12,6 тыс. человек, которые направлялись в Украину.

По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено.

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Как Украина закрывает границы с 28 марта: объяснение МИД

Напомним, 

  • 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что до конца дня 27 марта госграница будет закрыта, о гражданах Украины, которые останутся за ее пределами, будут заботиться дипломаты. 
  • После известия о закрытии Украиной границ тысячи украинцев образовали очереди на польско-украинской границе, пытаясь покинуть территорию Польши.
  • С 28 марта Украина полностью прекратила пассажирское авиасообщение. Украинцы смогут вернуться из-за границы на родину через отдельные пункты пропуска на границе пешком или на личном автотранспорте
  • По данным МИД, по состоянию на вечер 28 марта в Украину при содействии дипучреждений вернулись 129 716 граждан

Украинская правда
Темы: карантин Пограничная служба


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