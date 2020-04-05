На Львовщине зафиксировали первую смерть от COVID-19

Во Львовской области зафиксирована первая смерть в результате коронавирусной инфекции.

Источник: и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько, сообщает Львовская ОГА

Прямая речь Васько: "Это - 69-летний мужчина. Положительный тест, который подтвердил у пациента коронавирус, получили сегодня утром. У мужчины была тяжелая пневмония, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ)".

Детали: По данным Васько, у пациента также были сопутствующие заболевания, в частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе.

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