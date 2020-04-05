На Львовщине зафиксировали первую смерть от COVID-19
Во Львовской области зафиксирована первая смерть в результате коронавирусной инфекции.
Источник: и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько, сообщает Львовская ОГА
Прямая речь Васько: "Это - 69-летний мужчина. Положительный тест, который подтвердил у пациента коронавирус, получили сегодня утром. У мужчины была тяжелая пневмония, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ)".
Детали: По данным Васько, у пациента также были сопутствующие заболевания, в частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе.
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Напомним,
- По состоянию на 10:00 5 апреля в Украине зафиксирован 1251 случай заболевания COVID-19, 32 - летальный, 25 человек выздоровели, сообщили в ЦОЗ.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за минувшие сутки в Киеве заболел 31 человек, в целом зафиксировано 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.