На Львовщине зафиксировали первую смерть от COVID-19

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Воскресенье, 5 апреля 2020, 13:21

Во Львовской области зафиксирована первая смерть в результате коронавирусной инфекции.

Источник: и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько, сообщает Львовская ОГА

Прямая речь Васько: "Это - 69-летний мужчина. Положительный тест, который подтвердил у пациента коронавирус, получили сегодня утром. У мужчины была тяжелая пневмония, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ)".

Детали: По данным Васько, у пациента также были сопутствующие заболевания, в частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе.

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Напомним,

  • По состоянию на 10:00 5 апреля в Украине зафиксирован 1251 случай заболевания COVID-19, 32 - летальный, 25 человек выздоровели, сообщили в ЦОЗ. 
  • Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за минувшие сутки в Киеве заболел 31 человек, в целом зафиксировано 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Украинская правда
Темы: коронавирус Львовщина


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