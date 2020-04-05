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В Британии могут запретить упражнения на свежем воздухе

Воскресенье, 5 апреля 2020, 14:13
В Британии могут запретить упражнения на свежем воздухе

В Британии могут запретить упражнения на свежем воздухе, если люди будут игнорировать правила пребывания дома и социального дистанцирования.

Об этом предупредил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

По его словам, если люди и дальше будут игнорировать правила, то правительству "придется принять меры".

"Если вы не хотите, чтобы нам пришлось запретить упражнения всех форм вне вашго собственного дома, то вы должны следовать правилам", – сказал Хэнкок.

По его словам, загорать не разрешается и "совершенно невероятно", что люди все еще оставляют свои дома, когда в этом нет необходимости.

Он сказал, что сроки снятия ограничений будут зависеть от того, как люди будут вести себя, заявив, что "чем больше людей останется дома, тем меньше вирус будет распространяться".

Напомним, в Великобритании от коронавируса за последние сутки умерло 708 человек общее количество погибших сейчас составляет 4313.

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Темы: Великобританиякоронавирус
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