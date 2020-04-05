В ВСУ на изоляции из-за коронавируса находится более 100 человек

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Воскресенье, 5 апреля 2020, 14:37

В Вооруженных Силах Украины на изоляции, в том числе самоизоляции, в связи с распространением коронавируса, находится 114 человек.

Источник: Минобороны

Дословно: "На 07.00 5 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 3 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

На изоляции (в том числе самоизоляция) – 114 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 28 человек".

Предыстория: 

  • 2 апреля в ВСУ зафиксировали первый случай заболевания коронавирус - у врача Хмельницкого военного госпиталя.
  • Позже в ВСУ сообщили о втором случае заболевания COVID-19 у военного из Киева. 
  • 4 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован третий случай заболевания COVID-19 - тоже у военнослужащего Киевского гарнизона.

Украинская правда
Темы: коронавирус Вооруженные силы


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