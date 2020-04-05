Премьер Испании призвал к новому плану Маршалла для Европы

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал ЕС разработать новую версию плана Маршалла, чтобы стимулировать восстановление европейской экономики после коронавирусного кризиса.

Об этом он написал в своей статье в The Guardian, сообщает "Европейская правда".

"Европа переживает глубочайший кризис со времен Второй мировой войны. Наши люди умирают или борются за свою жизнь в больницах, охваченных пандемией, которая является наибольшей угрозой для наших систем здравоохранения со времен гриппа 1918 года", - заявил Санчес.

"Европа сейчас находится в состоянии войны с противником совсем иного рода, чем те войны, которых нам удалось избежать за последние 70 лет: война с невидимым врагом, который угрожает самому будущему европейского проекта", – отметил премьер Испании.

Санчес, чьи жена, мать и тесть получили положительный результат на вирус, высоко оценил уже объявленные инициативы ЕС, но сказал, что они все еще недостаточны.

"Европа должна создать военную экономику и начать сопротивление и восстановление экономики", - сказал он. - "Для этого мы должны мобилизовать значительные ресурсы с помощью плана, который следует назвать новым планом Маршалла. Это требует поддержки со стороны всех государств-членов ЕС".

План Маршалла, названный в честь американского сенатора, был планом правительства США в конце Второй мировой войны по оказанию помощи европейскому континенту, чтобы помочь ему оправиться от экономического, материального и психологического ущерба, нанесенного войной.

"Настало время проявить солидарность: создать новый механизм гарантирования взаимного долга, наладить совместную закупку необходимого медицинского оборудования, разработать скоординированную стратегию кибербезопасности и разработать чрезвычайный план для обеспечения быстрого и энергичного восстановления континента" - считает Санчес.