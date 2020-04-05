Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Германии число инфицированных превысило 90 тысяч, темпы заражения спадают

Воскресенье, 5 апреля 2020, 16:58
В Германии число инфицированных превысило 90 тысяч, темпы заражения спадают

В Германии третий день подряд наблюдается падение темпов роста числа заражений коронавирусом.

Таковы данные федерального Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В течение последней суток в Германии зарегистрировали 5936 новых случаев заражения коронавирусом. Воскресные цифры несколько меньше субботних, когда в стране зафиксировали 6082 новых заражения.

В целом по Германии количество заражений коронавирусом состоянию на воскресенье составляет 91714.

Количество смертей от коронавирусной болезни возросло на 184 до 1342.

Зато, по данным американского Университета Джона Хопкинса, который использует другую методологию подсчета, по состоянию на 14.32 воскресенье в Германии зарегистрировано 95558 случаев коронавируса, умерли 1462 человека.

Темы: Германиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

Все новости...
Германия
Германия за 5 лет поставит Украине оружия на 17 млрд евро - Шольц
Шольц не переживает из-за высоких рейтингов "Альтернативы для Германии"
Экоактивисты в масках Шольца вновь заблокировали движение в Германии
Последние новости
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
Все новости...
Реклама: