На трассе Киев-Чоп останавливали движение из-за поджога травы

В воскресенье возле Ровно на трассе Киев-Чоп временно перекрывали движение из-за полевого пожара, от которого шло значительное задымление.

Источник: Укравтодор

Дословно: "Из-за поджигателей сухой травы возле Ровно останавливалось движение по М-06".

"Сложность заключалась в том, что было несколько очагов возгораний на значительном расстоянии друг от друга, а также чрезвычайно сильное задымление и порывы ветра, которые раздували огонь на большую площадь.

Из-за густого дыма существовала угроза для водителей транспортных средств, проезжающих неподалеку пожара. Поэтому в первую очередь пожарные тушили возгорание на обочине дороги, а сотрудники патрульной полиции с целью недопущения ДТП временно перекрыли движение.

Существовала также угроза распространения огня на жилой сектор района Нового Двора. Почти два с половиной часа понадобилось, чтобы полностью потушить огонь".

Детали: Укравтодор напомнил, что поджог сухой травы или мусора является административным нарушением и карается законом. А вмешательство в деятельность транспортной инфраструктуры и перекрытие дорог – уголовно наказуемые деяния.

Служба автомобильных дорог в Ровенской области инициирует расследование совершенных преступлений.