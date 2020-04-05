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На трассе Киев-Чоп останавливали движение из-за поджога травы

Воскресенье, 5 апреля 2020, 19:12
На трассе Киев-Чоп останавливали движение из-за поджога травы
Укравтодор

В воскресенье возле Ровно на трассе Киев-Чоп временно перекрывали движение из-за полевого пожара, от которого шло значительное задымление.

Источник: Укравтодор

 

Дословно: "Из-за поджигателей сухой травы возле Ровно останавливалось движение по М-06".

"Сложность заключалась в том, что было несколько очагов возгораний на значительном расстоянии друг от друга, а также чрезвычайно сильное задымление и порывы ветра, которые раздували огонь на большую площадь.

Из-за густого дыма существовала угроза для водителей транспортных средств, проезжающих неподалеку пожара. Поэтому в первую очередь пожарные тушили возгорание на обочине дороги, а сотрудники патрульной полиции с целью недопущения ДТП временно перекрыли движение.

 

Существовала также угроза распространения огня на жилой сектор района Нового Двора. Почти два с половиной часа понадобилось, чтобы полностью потушить огонь".

 

Детали: Укравтодор напомнил, что поджог сухой травы или мусора является административным нарушением и карается законом. А вмешательство в деятельность транспортной инфраструктуры и перекрытие дорог – уголовно наказуемые деяния.

Служба автомобильных дорог в Ровенской области инициирует расследование совершенных преступлений.

Украинская правда
Темы: пожардорогитранспорт
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