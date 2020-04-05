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Карантин: полиция повторно оштрафовала руководителей гипермаркетов Киевской области

Воскресенье, 5 апреля 2020, 21:54
Карантин: полиция повторно оштрафовала руководителей гипермаркетов Киевской области

Полиция Киевской области привлекла к административной ответственности руководителей строительных гипермаркетов, возобновивших деятельность вопреки требованиям карантина.

Источник: полиция Киевской области

 

Детали: Правоохранители выявили нарушения требований карантина в торгово-строительных гипермаркетах городов Белая Церковь, Боярка и Буча.

Дословно: "Понятие "Закон один для всех" не воспринимают собственники крупного бизнеса, директора строительных гипермаркетов. Именно они нарушают право на справедливость, поскольку получение прибыли преобладает над здравым смыслом.

В отношении них полицейские уже составляли административные протоколы за нарушение условий карантина по ст. 44-3 КУоАП. И это, к сожалению, никак не повлияло на их желание увеличить заработки, и они снова возобновили свою деятельность, подвергая своих покупателей опасности.

 

Работники полиции Киевской области в этот раз снова собрали доказательства продажи строительных материалов гражданам, опросили свидетелей и составили на владельцев торговых центров административные протоколы по ст. 44-3 КУоАП".

Детали: Админматериалы будут направлены в суд для принятия решения.

Согласно действующему законодательству, должностным лицам грозит штраф в размере от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 34 тысяч до 170 тысяч гривен.

Украинская правда

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Темы: Киевская областькарантинкоронавирусторговля
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